BALANCES Y RECTIFICACIONES

CUANDO llega el final de un año suelen aparecer en los medios de comunicación diversos tipos de estadísticas que nos resumen como han sido los resultados y el comportamiento de diversos sectores. Son balances que en muchos casos se comparan con los de años anteriores y nos permiten trazar una linea de la evolución de las cosas, desde los resultados bursátiles que definen buena parte de la situación económica, hasta las costumbres de los ciudadanos a la hora de hacer sus compras o la utilización de los medios digitales, pasando por el nivel de nuestros estudiantes o el ranking de los mejores hospitales.

Estos balances responden, a veces, a criterios objetivos basados en cifras que se suman y restan y dan un determinado resultado. En otros casos se trata de evaluaciones más subjetivas, de criterios personales que hacen subir o bajar aquello que se aprecia según las circunstancias de cada cual. Y no siempre está todo el mundo de acuerdo en las conclusiones finales o en los sistemas que se han utilizado. Esto suele ocurrir más habitualmente en el mundo de la política, donde las diferentes tendencias difícilmente coinciden en evaluar un periodo anual. Lo normal es que quienes están en los gobiernos destaquen lo que ellos consideran que han sido logros importantes de su trabajo, mientras que desde la oposición lo que se resalta es lo que no hicieron esos gobiernos, achacándoles que era su obligación haber sido más efectivos. Nada nuevo bajo el sol.

En el año que ahora terminamos ningún grupo político está para lanzar cohetes de alegría, porque, por una u otra causa, han mantenido a la ciudadanía en un estado de continua espera mientras se ponían de acuerdo en cuál iba a ser su voto, y a punto han estado de que en estos días navideños estuviéramos hablando de los resultados de unas terceras elecciones que casi nadie quería y que finalmente no llegaron, no sabemos definitivamente si por suerte o por desgracia. El año nuevo, y algún tiempo más, será el del consenso y los acuerdos si es que no queremos enmarañarnos nuevamente en discusiones ideológicas que no ofrezcan los resultados prácticos que los ciudadanos esperan.

En zonas turísticas como la Costa del Sol los balances que hacen los políticos destacan los buenos resultados de la ocupación hotelera y los records de afluencia turística. Esos datos son incontestables. Otra cuestión es el nivel de gasto de los visitantes y las tendencias y demandas que se registran en aquellos que se van de vacaciones, lo que es fundamental para la planificación futura.

No todos los empresarios coinciden en sus análisis pero una parte importante está de acuerdo en los buenos resultados y perspectivas, aunque sigan cerrandose hoteles durante los meses de invierno a causa de la estacionalidad, una de las permanentes asignaturas pendientes. Los trabajadores, sin embargo, no hacen el mismo cálculo, porque consideran que a las buenas condiciones turísticas no le ha acompañado una mejora laboral, sobre todo por la precariedad en el empleo y el recorte en los salarios. Y esperan que esto se rectifique.

En estos balances hay que incluir aquellas cosas que se planificaron hace tiempo con unas intenciones y que ahora hay que rectificar, casi siempre por decisiones judiciales. En Marbella, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana, la eterna espada de Damocles del municipio y fundamental para permitir un urbanismo transparente. También el asunto del puerto de la Bajadilla, que después de varios años está a cero y con enormes dudas sobre su futuro.El giro que se ha dado a las cláusulas suelo, para alegría de consumidores y disgusto de los bancos. Y los eternos asuntos del Hospital Costa del Sol o el saneamiento integral, por recordar algunos en el que los fallos cometidos deben ser un balance tan importante a tener en cuenta como el de los logros, sobre todo para permitir que el próximo año no haya que volver a contabilizarlos.