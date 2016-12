El pensamiento de plantilla nos está ofreciendo piruetas argumentales de semejante dificultad que uno no sabe si está viendo en la televisión a Rafael Hernando, pongamos, o a la afamada trapecista Pinito del Oro. Ante las medidas que ha impuesto Manuela Carmena contra la contaminación en la capital han salido a la palestra estos días varios grupos que han criticado duramente la decisión. Llama la atención que sean muchos de ellos curiosamente populares, dado que la alcaldesa aplica una medida del anterior gobierno municipal del PP. Entre ellos, están los contorsionistas, que ridiculizan toda la medida que toma el contrario y Esperanza Aguirre, que corre todos los balones y argumenta a lo Panenka y un día se quejó de si los coches no tenían derecho a circular sin plantearse si los ciudadanos tienen derecho a respirar y a no morir, y cuál de los dos derechos está por encima del otro. Toda esa España ordenada que disfruta tanto llamando a la policía por el ruido de la música, esa gente tan bien y tan hipersensible que se realiza extinguiendo verbenas, hace hoy apología del humo y defiende que un millón de tipos vengan a su barrio a provocarles un enfisema pulmonar.

Detrás del desprecio y la mofa por las medidas anticontaminación late una asimetría inexplicable por la cual en España pesa más una muerte en accidente de tráfico que 17 por contaminación aérea. Esa viene a ser más o menos la proporción de decesos que provoca el tráfico y el aire. La boina de las ciudades está detrás de 20.000 muertes anuales en España frente a 1.500 por accidente de tráfico, solo que no se ven. En este país un niño de seis años sabe que se están fundiendo los casquetes polares, pero la gente sigue sin concienciarse de que la contaminación aumenta la mortalidad en general. También que favorece la aparición y el agravamiento de diferentes tipos de alergia, enfermedades coronarias y que favorece la aparición de diferentes tipos de cáncer. Las mujeres embarazadas expuestas a contaminación ambiental tienen mayor probabilidad de tener partos prematuros, bebés poco desarrollados, hijos hiperactivos y afectados por todos los rangos de autismo. Una de cada veinte muertes en España está provocada o acelerada por la contaminación.

Los conductores que reclaman la parte alícuota de sus impuestos circulatorios por no poder pasar de la M30 hacia adentro, deberíamos de ser más prudentes, no sea que nos pasen, además de la factura de la carretera, la factura médica por la parte del gasto sanitario.