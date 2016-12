Contaba François Ozon a Álvaro Soto que su maestro Eric Rohmer no le daba grandes lecciones de cine, le decía dónde comprar una alfombra barata si la necesitaba en una película. «Para rodar hay que saber cuánto valen las cosas», decía Rohmer. Para rodar, para gobernar, para vivir. Ramón Espinar lo que sabe es cuánto valen las casas. Pero de 'La guerra de las galaxias' no tiene ni idea. Entre la marea obituaria, debió de verse obligado a decir algo de la muerte de Carrie Fisher. Algo de su personaje galáctico. «Leia dejó la monarquía y se pasó a liderar una rebelión. Queremos más princesas así. Que la fuerza te acompañe, Carrie Fisher». Hasta en cultura popular son cenutrios. Da igual. Lo importante es que, como María Cristina, nos quieren gobernar. Y hay quien les sigue la corriente, como el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (aunque digan no a los presupuestos). Estos chicos necesitan un Rohmer que les diga dónde comprar las alfombras.