Tocó la lotería

CREO que un quinto premio en el sorteo de Navidad cayó en Marbella. ¡Bienvenido sea! A pesar de la fama que nos signan los que sólo se enteran de la realidad por las revistas del corazón, aquí hay bastante necesidad. Como en todas partes. Los billetes siempre están muy repartidos así que, probablemente, no le cambiarán la vida a nadie pero se la aliviarán a unos pocos. No es a eso a lo que quiero referirme. La lotería les tocó a miles de deudores hipotecarios que no habían comprado números. Un juez, malagueño para más señas, que inauguró el ahora colapsadísimo Juzgado de lo Mercantil de la capital y que pasó por aquí en sus escarceos con la Abogacía, ha traído la felicidad a muchos hogares. Hizo uso de la petición de decisión prejudicial, una especie de recurso que se presenta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste decida si una determinada norma o situación es conforme o se opone a la regulación comunitaria. En este caso se trataba de determinar los efectos de la nulidad de determinados aspectos de la llamada "cláusula suelo", aquella que favorece a las entidades de crédito y las protege contra la baja de intereses obligando al deudor a abonar no menos de un determinado porcentaje, el suelo. Ya había resuelto nuestro Tribunal Supremo que esas estipulaciones eran abusivas cuando eran consumidores los que las habían pactado. Ya se sabe que nuestro ordenamiento jurídico considera a los consumidores y usuarios como a unos tontitos que no saben lo que hacen y que hay que proteger de las aves de rapiña que somos los proveedores de bienes y servicios. Había que ir más allá. Era necesario determinar si los efectos de la nulidad se extendían, como se había declarado, para el futuro, desde la fecha de la decisión, o desde el buen comienzo. En latín se utilizan dos términos para diferenciar estas situaciones ex nunc y ex tunc y siempre me confundo, con los términos, no con las situaciones.

El pasado 21 de diciembre, como ha sido profusamente anunciado por todos los medios de prensa, antes de irse de vacaciones de Navidad, el tribunal europeo nos ha dado la sorpresa con su sentencia. Sorpresa porque el Abogado General, el funcionario que ilustra a los juzgadores dándoles una opinión muy fundamentada en derecho había dictaminado en el sentido adverso al que se ha inclinado finalmente la bienvenida sentencia. Como no es nada extraño que se siga por lo regular la opinión de aquél, las esperanzas eran menguadas. Pues no, se ha prescindido de todas las componendas y se ha declarado lo que es lógico. Después de todo, la interpretación del derecho siempre debe ser un ejercicio de esa ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad y un modo de pensar y de actuar sensato, de sentido común. Lo que es nulo, esto es, que no tiene valor ni fuerza para tener efecto u obligar por ser contrario a las leyes o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo, lo es desde siempre y no desde cuando se declara. Como decía alguien con gracia, pensar de otro modo sería como suponer que América sólo existe desde 1492.

Los jueces son auténticos prisioneros de las normas jurídicas. Deben aplicarlas, les gusten o no -ha habido casos extremos como aquellos desgraciados que tuvieron que hacerlo con las infaustas leyes de Nuremberg- y les corresponde interpretarlas. Pero no libremente y como les de la gana sino ateniéndose a unas reglas ineludibles. Por eso no consideran en sus fallos ni pueden hacerlo la conveniencia o inconveniencia de sus decisiones. Si hubieran podido hacerlo, seguramente, no nos habrían anulado nuestro Plan General de Ordenación. Y ahora, los europeos, a lo mejor, no habrían sumido en la miseria a los zarandeados bancos, algunos de los cuales, se asegura, están para pocas alegrías. Miles de millones les costará esta sentencia según afirman los discípulos de Pitágoras. Pero es sólo parte de lo que les esquilmaron a sus sufridos clientes que, por el extraño prurito de vivir bajo un techo propio, o semi propio, firmaban lo que les ponían por delante ya que si no, a otra cosa, mariposa.

Pero por mucha lógica que deba inspirar la interpretación de una situación jurídica, siempre puede haber distintas y bien fundadas opiniones. Este caso es paradigmático. Se lee el informe y te convence y la sentencia, no digamos. Por eso que hay un componente aleatorio. Una lotería.

Y a los Abogados nos ha tocado la pedrea.