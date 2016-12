Los precios en el río

Tres jóvenes han sido rescatados tras quedar atrapados en una cueva de Carratraca. Una escaladora se ha precipitado de una pared de casi 300 metros de Granada. Un joven de 25 años ha muerto en un choque frontal en la carretera de Cártama. Y, para rematar la jornada gris, un avión del Ejército Rojo ha caído al mar Negro. Desordenando las letras que forman Cártama obtenemos 'car mata', lo cual puede inducirnos a un error pues generalmente los que matan no son los coches sino nosotros. Las carreteras de doble sentido son muy peligrosas, pero bastaría con respetar las indicaciones para que dejasen de serlo. Desordenando Carratraca se obtiene 'car ataca', que es cuando un coche viene directo a nosotros por nuestro mismo carril, qué horror. En mi calle, sin ir más lejos, han eliminado la peligrosidad de varios pasos de cebra regulándolos con semáforos, dejándonos a los vecinos en mal lugar, pues un paso de cebra es un semáforo para inteligentes, donde los coches paran sólo si hay peatones, y un semáforo es un paso de cebras para tontos, porque los vecinos siguen cruzando cuando ese coche parece que está lejos y aplican la fórmula de velocidad es igual a espacio partido tiempo, haciendo un cálculo aproximado que suele funcionar, pero sólo suele, cielos. Hemos desordenado las reglas del uso del paso de cebra, convirtiéndonos en burros. Desordenando mar Negro, sale mar 'rogen', al que dan Jordania e Israel, que se ha enfadado con España y con el mundo, pero el avión ruso se dirigía a Siria, al norte de Jordania y de Israel. Eligiendo letras de Granada obtenemos nada, pero siempre nos sobra algo y entonces no vale. Estamos a merced de los dioses. Granada es, por tanto, Gran Ada.

A pesar de los pesares 2017 será un buen año, porque no nos queda más remedio. No podemos luchar contra los elementos (menudo elemento el que adelanta a 150 km/h con línea continua) pero sí con la forma de ver las cosas, de tratar de enmendarlas y de opinar sobre ellas. La opinión se ha convertido este año en un mal mayor. Sobre cualquier tema aparece un perro de gatillo fácil emitiendo una crítica tremendamente destructiva. No siempre es así, claro, pero qué sencillo resulta machacar y qué extraño placer debe de provocar, que termina en car, pero un car pro, de lujo, seguro, o un car provo, de prueba, que te lo han dejado y entonces conduces despacio y sin tres copas de más y sin esnifarte la raya continua. La red de carreteras española ha sido este año un mar Negro, que estos días es el mar Muerto, donde los aviones flotan y los turistas leen un libro sin necesidad de usar una colchoneta. Parece que van a bajar el IVA de los libros electrónicos y muchos aprovecharán para bajar los libros ilegalmente, flotando en el limbo, y eso que los precios preciosos se precipitan, los precios en el río, mira como beben, por eso no conducen a nada bueno. Quería decir a nada, bueno.