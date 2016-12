Lo que se va y lo que viene

Cuando un año se nos va, algo nuevo se debe atisbar en el horizonte. Ya sea en la vida misma como igualmente en el deporte, que es lo que nos ocupa. Con 2016 queda atrás un año en el que 'ellas' han mandado con triunfos sonados en atletismo, natación, halterofilia, gimnasia, bádminton, tenis y algunas disciplinas más, con un gran auge del fútbol femenino (mejor dicho, del fútbol jugado por mujeres) que han venido a relevar a los habituales triunfos de 'ellos' en el ámbito deportivo, tenis, patinaje, baloncesto, ciclismo... y fútbol, cuyo reto en este año que comienza es el de recuperar la hegemonía de la que tanto podíamos presumir. En el ámbito local, la trayectoria del Málaga ha sido de vaivenes, por oleadas, de tal manera que vamos a salir del año en baja estima, desorientado el equipo que nos representa, pero confiados en que dispuesto a remontar su lamentable situación organizativa y de dirección, tanto a nivel de club como de equipo. Sigamos con aquello de ¡vamos Málaga!

La verdad es que en cuanto al fútbol se refiere, el panorama nacional no está demasiado claro. Se impone una marejadilla generalizada con un Barcelona que se nos antoja vulgar en cuanto Messi no aparece en el equipo, un atlético de Madrid que se desploma desde el momento en que su entrenador empieza a jugar con su continuidad; un Madrid que no se decide por quién sobra en la zona central del equipo y un Valencia al que le ha tocado la china de no dar pie con bola, sea quien sea el entrenador que le ponen. A nivel de selección va a tener que darse prisa Lopetegui para componer un equipo que no tiene claro y, en fin, que casi todo parece que está a medio hacer. Dicho todo esto sólo nos queda desear a todos los mejor para 2017.