Estoy con Teresa Rodríguez. Al leer su explicación de por qué denuncia por «trato degradante y agresión sexista» al empresario sevillano Manuel Muñoz Medina la comprendo, la defiendo y la admiro. Creo que no ha debido resultarle fácil a la líder de Podemos Andalucía dar el paso de la denuncia, ni siquiera de hacer público lo ocurrido. Si lo hubiera contado como una anécdota de mal gusto, muchos y 'muchas' hubieran sonreído. «¡Claro, es tan guapa.!». Es lo que hubieran respondido. ¿Cuántas mujeres se han visto en una situación así de humillante y su entorno ha sacado la misma conclusión? ¿Cuántas lo han callado? Lo hemos callado.

Recuerdo el episodio: Teresa Rodríguez sale del despacho del presidente de la Cámara de Comercio en Sevilla, al que había subido tras mucha insistencia después de asistir en la planta baja a la inauguración de la exposición de los 50 años de la agencia Efe en Andalucía. En la esquina de un pasillo se acercan a saludarla dos empresarios. Uno le da dos besos en las mejillas y el otro, el señor Muñoz Medina, se abalanza sobre ella y le da un beso en la boca con su mano de por medio, lo que se llama un beso fingido. La azafata que acompaña a Teresa Rodríguez se muestra escandalizada por el gesto, pero los otros dos testigos, hombres, hacen risas de lo que interpretan como una broma. Desde luego no lo es. Es una agresión sexista y degradante. ¿Exceso de testosterona con añadidos etílicos? No solo eso. Eso serviría de atenuante, de excusa, y no hay excusa ni atenuante que valga en este hecho. Es aire de superioridad, que en definitiva es por donde respira el machismo y el acoso en sus distintas y abominables versiones.

Entiendo que Teresa Rodríguez reaccionara buscando salir de allí cuanto antes. Imagino su sentimiento de humillación por el ultraje. No hace falta verse en peligro para que a una se le aflojen las piernas. La decepción produce el mismo efecto. Esos momentos en los que «el alma se desinfla», como escribe Elisabeth Strout en 'Me llamo Lucy Barton'. Ante algo así una solo quiere escapar.

Valoro la valentía de Teresa Rodríguez para denunciar el acoso y estoy de acuerdo con ella en que luchar contra la violencia machista «supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso» por anecdótico que parezca. También lo hace, añade, «por quien lo sufre y no puede denunciarlo con el altavoz que la ciudadanía me ha otorgado».

Y es por esto último que añado que no solo valen las disculpas ni el cese como vocal de Muñoz Medina en la Cámara de Comercio. Ni el autor del 'beso fingido' ni los otros testigos se comportaron como es debido. Estaban ante una diputada, una autoridad como representante de la soberanía popular y como tal había sido invitada a subir al despacho del presidente de la Cámara del Comercio. «Ten cuidado, que te vende un mueble», le dijo el presidente a Teresa Rodríguez tras el acoso, según cuenta. Solo por esta reacción, también debe ser cesado.