Paz mundial y cine español

Mi buen propósito para esta época es reconciliarme con el cine español. No es que estuviéramos peleados, pero por diversas circunstancias hemos llegado a no aguantarnos durante años. A los seguidores acérrimos del cine español les veo como a hinchas de equipos de fútbol de tercera o como a los miembros de los clubes de fans de estrellas acabadas. Como a los seguidores de Eurovisión: merecen todo mi respeto, pero su lucha no va conmigo.

Tampoco creo que haya que fijarse mucho en la nacionalidad de una película para verla y tener que meterla en tu mundo porque sí. Tampoco al contrario, pero ha habido épocas en las que hemos huido de una película española como se huye de las enfermedades erradicadas en el primer mundo. Pero con cuidado, porque si tiras de este hilo y con que se te vaya un poquito de las manos, ya está uno haciendo discursos tipo Trueba recogiendo el Premio Nacional, que ha alimentado la vieja revancha del PP contra el cine español. Eso y el boicot que no lo fue han sido momentos álgidos de este año, el resultado de la explosiva mezcla entre no explicarse y que no te entiendan, a lo que hay que sumar una suculenta dosis de manipulación, el tratamiento del fragmento como discurso total y esa adicción que tiene esta sociedad a escandalizarse.

En todas las películas hay antagonistas. También en las españolas. En pleno estado de 'buen karma' hacia el cine español, y la búsqueda tan complicada de los métodos para poder verlo, sale la lista de la taquilla de 2016 y ponemos el acento en las películas españolas que no han superado los 100 espectadores. No ha sido un año malo para la taquilla, pero hay bastantes a las que no ha ido a ver ni su propio equipo técnico. Encabeza la lista con bastante pesar un documental sobre Manolo Tena que vieron cuatro espectadores. Nuestros respetos para ellos. Hay otras, así hasta veinte, con nombres tan atractivos como 'Querida Gina', 'Libertad negra' o la enigmática 'Quizás', pero lo sorprendente de la lista no es el cebo de las menos vistas, sino que se haya estrenado en España la friolera de 154 películas. Sale a una película española casi por cada dos días laborables, y eso sin contar las que no se estrenaron; todo es muy desmedido para los espectadores y la cuota de pantalla, y la mayoría son películas muy baratitas que se han hecho con lo justo. Habría que hacer menos y mejores pero, claro, eso es muy fácil decirlo. El cine español además tiene que superar el reto de que se entienda lo que dicen todos sus actores, una de las trabas históricas de la industria, pero también tiene que abandonar el discurso victimista de las descargas y de paso reconciliarse con el Gobierno, que desde luego tiene que tratarle de mejor manera. Entre los buenos propósitos, recomendar más películas españolas, como 'Omega' o 'Tarde para la ira', y permitir a dios que reparta suerte.