Le llamaban 'el barato'

Mucho antes de que a Marbella llegasen las grandes superficies comerciales con una concepción convencional, la ciudad ya contaba con una gran superficie al aire libre que se desplegaba cada semana: era conocido como 'el barato', haciendo honor a los precios ventajosos con respecto al comercio tradicional. El mercadillo de los lunes siempre se conoció como 'el barato'. Han pasado casi cincuenta años desde la puesta en marcha de esta iniciativa que entroncaba directamente con la genuina manera de vender en la plaza pública desde la época medieval. Cuando surge 'el barato' Marbella es ya una ciudad reconocida como un gran centro turístico, pero con una población por debajo de la mitad de los habitantes actuales y con ausencia de grandes comercios; seguía siendo habitual viajar hasta Málaga para comprar en algunos de los almacenes de la capital; los mismos que también terminarían desapareciendo con la llegada de las grandes superficies. 'El barato', a lo largo de estas cinco décadas, se ha mostrado itinerante y siempre ha ido desplazándose de uno a otro sitio de acuerdo con los condicionantes urbanísticos del municipio. Muy pronto le nacieron otras iniciativas similares: el mercadillo de San Pedro, los jueves, y el de Nueva Andalucía, los sábados. Inició su andadura colocándose en el barrio de 'Divina Pastora', en las cercanías de las calles Valencia y Virgen del Amparo, en una época en que el Río de la Barbacana o de las Tenerías transcurría a cielo abierto hasta lo que, desde tiempo muy reciente, es la calle de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Desde el comienzo, la ropa, el calzado y la alimentación (con especial incidencia en frutas y verduras) han sido las estrellas del 'barato'. Los puestos se colocaban, en parte, en una superficie rústica donde los olivos era árbol fundamental en su fisonomía. Pero aquellos terrenos fueron urbanizados y los comerciantes del 'barato' tuvieron que buscar nuevo acomodo: se trasladaron a la zona de Plaza de Toros; también serían desalojados con el crecimiento urbanístico. El siguiente paso fue la cercanía del estadio de fútbol y la última ubicación el recinto ferial (hasta hace unos cuantos años) de Arroyo Primero. Recientemente 'el barato' ha vuelto a experimentar una reubicación: más al norte de lo habitual, aunque se había especulado con el actual recinto ferial; a todas luces en una lejanía poco recomendable. El motivo del nuevo traslado (provisional sin duda) es el acondicionamiento del antiguo recinto ferial hasta convertirse en un Parque Urbano, de acuerdo con el diseño de los prestigiosos arquitectos Roberto Barrios y Elisa Cepedano. Las obras se desarrollarán en tres fases, incluyendo parques infantiles y un auditorio. La inversión total rondará en torno a los cinco millones de euros. Los comerciantes del 'Barato' se encuentran inquietos; no tienen nada claro cuál va a ser su ubicación definitiva y sienten que han empeorado sustancialmente en sus infraestructuras. A modo de ejemplo: no cuentan con servicios donde poder cumplir con las elementales necesidades fisiológicas; hasta ahora usaban los existentes en el recinto ferial. No es que los comerciantes del mercadillo sean héroes (ni lo pretenden) pero, por sus características peculiares, desempeñan un trabajo de singular dureza. La jornada comienza prácticamente de madrugada cuando llegan con sus furgonetas y proceden al montaje del puesto donde exhibir los productos; la jornada se desarrolla entre las ocho y las tres, cuando se procede de nuevo a desmontar. Naturalmente están sujetos, como cualquier otro comerciante, a la oportuna licencia y a las tasas de ocupación. Son especialmente sensibles a las variaciones meteorológicas y saben de frío y de calor. Andan necesitados de la justa consideración administrativa porque la valoración popular la tienen desde siempre. Forman parte de los reclamos turísticos de Marbella y la clientela es internacional. Alrededor de trescientas familias viven de esta actividad, sorteando luces y sombras, etapas de esplendor y tiempos de crisis.