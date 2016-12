Dos gerentes

Ya lo dice el refrán: casa de dos puertas mala es de guardar. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario. El que la misma persona ejerciese de gerente en los dos centros hospitalarios no era operativo. Si estaba en uno, no podía estar en el otro. Por más que quisiera, partirse no estaba en su mano, como mucho podía pasar unas horas en un hospital y el resto en el otro en el mismo día. Tanto ir y venir convertía al gerente en una especie de viajero, de un lado para otro como un bombero de guardia que cuando consigue apagar un fuego le surge el siguiente. Primero fue Carmen Cortes la dirigente que intentó encajar las piezas en su sitio. Después asumió el cargo José Luis Doña y hasta la semana pasada fue Emiliano Nuevo el que bregó con los problemas de los dos centros. La Consejería de Salud y el SAS cometieron el error de fusionar las gerencias de Carlos Haya y el Clínico y poner al frente de las mismas a una sola persona. Ese gerente, por más que lo procurase, no era ubicuo y le resultaba imposible estar en dos sitios a la vez y encima hacerlo bien. Para colmo, durante el tiempo que se ha mantenido esa situación, la sanidad pública malagueña ha atravesado por una de sus peores etapas. Gestionar cuando el dinero llega sin recortes y no se escatima en contratos es mucho más sencillo que cuando las inversiones no están ni se las espera y lo que hay es miseria. Cuatro años han tardado en darse cuenta los que mandan en la sanidad pública andaluza de que lo mejor es que cada hospital del SAS en Málaga tenga su gerente. Rectificar es de sabios, pero qué trabajo les ha constado a algunos dar su brazo a torcer. Desde esta Rotonda les deseamos suerte a Emiliano Nuevo, en Carlos Haya, y a José Antonio Medina, en el Clínico. Esperemos que su gestión sea fructífera. Claro que para ello es imprescindible que Salud apueste económicamente por esos hospitales. Falta hace, desde luego.

Y, hablando de errores, hay que mencionar la equivocación cometida por la empresa que elabora el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) al situar en el ranking de los hospitales con mayor prestigio a Carlos Haya en el puesto 49 cuando en realidad está en la posición 16. Ese fallo del MRS ha hecho un flaco favor al buque insignia de la sanidad pública malagueña. A cada uno lo suyo. Quede constancia aquí que el Hospital Regional Carlos Haya no sólo no ha descendido 32 lugares en el escalafón de la reputación, sino que ha subido uno respecto a la posición que ocupaba el año pasado.