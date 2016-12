Las cosas de Cañete

Juande Ramos dejó el Málaga. Se fue, no aguantó más. Hizo caso a las voces que le dedicaron los que deben entender de fútbol. Le gritaron «¡Juande, vete ya!». Y se acabó. Lo tuvo claro desde que escuchó los primeros compases de la protesta. Pocas horas después, el club hizo público un comunicado para valorar la imagen del meta Boyko, que también había sido protagonista en el estribillo de los cánticos. Del entrenador, ni palabra. Como si no perteneciera al club. Otra descortesía que debió herir los sentimientos del técnico. Juande, con vergüenza y dignidad profesional, dimitió. Decisión que está pasada de moda. En la actualidad ningún entrenador dimite por muchas voces y opiniones que lo pidan. El euro es el euro. Para que se marchen, los responsables de los clubes los destituyen, los expulsan de su cargo y en ese caso tienen que respetar el apartado económico del contrato. Juande estaba ligado al Málaga por tres temporadas. Ha renunciado. Ni una palabra más. En mi opinión ha reaccionado con rectitud, honestidad y amor propio.

¿Que lo ha podido hacer mejor? ¡Toma! Naturalmente que sí, todo es mejorable en la vida. Lo bueno es que después de anunciar su irrevocable decisión, ha comentado que entre sus amigos queda Arnau, al que tuvo de jugador y ahora en la dirección técnica. Comprende -verbo que repitió- las limitaciones en las que se tiene que desenvolver el director técnico en su trabajo. Para concluir tema, dos apuntes: La brillante etapa anterior de Juande en La Rosaleda, con una plantilla desmantelada antes de su llegada, y en la actual, que para el ha tocado su fin, el equipo con sus defectos y carencias ha quedado en el puesto número 11 en la clasificación, a 9 puntos del descenso. Obras son amores y no buenas razones.

Me consta que para suceder a Juande saltó el nombre de Antonio Tapia. Y que en el seno del club sonó alguna voz para rechazarlo que Tapia lleva varios años sin entrenar y que su paso por el Betis y el Tenerife no fue muy afortunado. En corto y por derecho les voy a recordar que Tapia ha triunfado tres veces en sus tres etapas en el Málaga. Antes de continuar, una aclaración: Ni recomiendo ni voy a compararlo con los nombres que suenan. Estas líneas son de simple valoración. En el 2003, Tapia se hizo cargo del Málaga B, al que condujo a Segunda A y además lo mantuvo en la categoría. En 2005 sustituyó a Gregorio Manzano, destituido porque el equipo se iba a Segunda. El Málaga realizó una brillantísima segunda vuelta y terminó en décima posición, con los mismos puntos que el octavo y el noveno, Deportivo y Athletic. En la siguiente campaña hubo prisas por sacarlo del club. Al principio de la segunda vuelta colocaron a Manolo Hierro. Una sola victoria lo llevó estrepitosamente al descenso. En 2008 retornó con una temporada de gratísimo recuerdo. Fue el equipo revelación en Primera, con un plantel modesto con mayoría de jugadores cedidos. Terminó rozando Europa, en octava posición. Tapia se marchó, y hasta hoy. Escribo de lo que ha hecho en el Málaga. Si algún entrenador puede presentar un currículum más brillante, adelante. Repito e insisto: No recomiendo. Valoro y recuerdo, simplemente.

Fútbol es fútbol. La perogrullada de Bujadin Boskov se convirtió en sentencia, y sigue vigente. Ha quedado demostrado en Japón. Los videoarbitrajes ensayados no se adaptan, de momento, a este deporte. Que sean los realizadores de televisión los que elijan planos y jugadas para valorar una acción o infracción, suena a japonés, nunca mejor dicho. ¿Y qué decir del tiempo que transcurre entre la jugada en vivo, la revisión posterior a cámara y la decisión? Desde 1863 en que el fútbol se federó hasta hoy, el considerado deporte más popular del mundo cuenta con 250 millones de practicantes. A finales del siglo XIX, apareció la figura del árbitro, hasta entonces eran en los capitanes de los dos equipos los que decidían las jugadas antirreglamentarias. Surgían discusiones que daban lugar a largas interrupciones en el juego. 100 años después se han producido fallos similares. De cualquier manera, la FIFA de Infantino sigue erre que erre. Mientras no se demuestre lo contrario, el fútbol nada tiene que ver con otros deportes. Ya lo dijo Boskov...