De Málaga en adelante

Hace un sol redondo hoy, día de resaca (bis), de familias que se han visto y en qué momento han venido a 'arrejuntarse'. Día en que vamos al kiosco a por la ración necesaria de papel tras el ayuno impuesto por el 25, por tradición y descanso.

Caerán 18 grados en cuanto se vayan la humedad y las sombras al reino de la tarde, y se quede Málaga rasa y brillante, en un mañanita “como para tener novia formal”, que diría el poeta. De esos días que a este periódico se le destacan aún más la cuatricomía y hasta mi foto de niño resabiado de traje de comunión. Insisto en que hace un sol redondo y hace Málaga, en este día de hoy, lunes con conciencia de domingo, en que la vida de lo nuestro va entre la digestión pesada del marisco y el polvorón, el cuentito moralizante de Navidad y la bromita del 28. En este espacio de días se queda el tiempo enlagunado, vacío. Como un Belén 'podemita' o el estómago del pobre que no sentamos a nuestra mesa. Pero que hace hoy un sol redondo, y se anuncian 18 grados a la sombra y yo quiero adelantarme a los balances públicos y de los otros, y mandar como una postal de Navidad esperanzada y malagueña. Hablan de Guerras Mundiales, pero tengo el consuelo de nuestras cuatro esquinas cotidianas.

Bajo este sol del membrillo navideño, sí, me toca hacer balance no ya del año, sino de los años; y eso que muy poco se puede aportar más a lo que José Vicente Astorga y Manolo Castillo han publicado en este periódico en fechas recientes. Pero sin las estadísticas, queda también el diario de un viajante, yo mismo, que va por Celtiberia escuchando los parabienes que me dan sobre la ciudad. Parabienes con hospitalidad que llevan otro tono y otro compás diferente a cuando me hablan de esa Barcelona que descubrió el mar con el apoyo de todos los españoles en el 92; o de esa Valencia que tuvo lo efímero de una Falla, el ordeno y mando de Barberá, las cuentas que "fueron las que fueron", y la ciudad -ay- como un cartón.

Cuando hablan de Málaga el tono es admirativo. En el Bierzo o en Salamanca, el plan es es el de “este verano en Málaga”. Y mi balance es ése, que a pesar de todo vamos saliendo en los más prestigiosos papeles internacionales; que donde hace una década campaban los orines, hoy cinco suecos se hacen un selfie en una esquinita mudéjar y con encanto.

Cierto es que en verano nos han comido unos mosquitos como leones, que “Málaga Este” tiene algo de Far West en ciertas calles donde la maleza ha criado una camada de aristogatos; que el disco de dirección prohibida de César Riario -visto desde la 'carreterilla chica'- queda de perfil. Pero como este artículo quiere ser un canto positivo a la ciudad, y a su mejora, permite que lo cierre con las palabras de Durrell: “una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes”. Y yo ya tengo a mi 'habitanta'.