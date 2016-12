Gustos para todos

Al poco de finalizar el discurso del Rey se vino a repetir una joven tradición: la aparición de una larga y españolísima ristra de ‘memes’ o chistes circulando por Internet. Más reflexivos, ayer los políticos opinaron de sus palabras, mientras los especialistas rastreaban en los portarretratos para explicarnos qué significaba la decoración, más allá de la evidencia de que los pascueros en La Zarzuela no se mustian tanto como en casa. Qué pena que Gil Parrondo ya no esté, ay, para dar su opinión ornamental, de escenarios él sí que sabía un rato. A falta de acuerdo nacional, solo sabemos que con los discursos y las decoraciones navideñas ocurre como con los turrones: hay gusto y gustos para todo.

Uno destacaría del mensaje del Rey, digámoslo en tono festivo y por ejemplo, sus primeros planos agradecidos, o la ejercitada mezcla de lectura y gestos acompasados, quizá un pelín mecanizados pero que dan calor. También Barack y Michelle, o sea los Obama, han recurrido este año a leer frente a la cámara, pero en tono relajado y en plano fijo. Dominan el objetivo y se nota mucho en su sentida despedida. Y he aquí la sorpresa local: el alcalde Francisco de la Torre también ha regalado un mensaje a los malagueños, no sabemos si de adiós. Lo hace sentado en un sillón cardenalicio, quizá con segundas; pero lo dice todo a la primera, sin chuleta digital; de carrerilla, no sabemos si de San Silvestre. Modula la voz con brío y cambia de plano doce veces en envidiable flexibilidad cervical.

Con permiso de las autoridades, para apariciones locales yo espero, ay, la de mañana: el retorno anunciado de Las Campos por Navidad. No necesitan de discursos, pues solo nos interesa saber qué o cuánto espumillón decora sus estancias, o si Terelu, como yo, se debate entre las hojaldrinas y el turrón del blando. En última instancia de lo que todas las celebridades gustan en Pascuas es de dejar su impronta; mostrar su afecto, su cercanía. Ellas tiran de carisma y nosotros, simple vulgo, como mucho tiramos de ‘memes’ vía Whatsapp, a veces con escaso gusto.