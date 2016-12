Vuelve la política, eso sí, lentamente

El primer artículo que publiqué en 2015 se titulaba “Vuelve la política”. No me tengo por un optimista, pero leyendo aquel artículo ahora, no cabe duda de que lo soy. Pasó todo 2015, y ha pasado casi todo 2016, hasta que, efectivamente, aunque de manera tímida, se vuelve a asomar la política a la vida de nuestro país. Entonces pensaba que con la pérdida de la mayoría absoluta del PP iba a ser suficiente para que las virtudes civilizatorias de la política empezaran a ejercer su benéfica influencia sobre nuestra crispada convivencia, pero ha hecho falta algo más que la simple pérdida de la mayoría absoluta del PP.

Ha hecho falta, por ejemplo, que los socialistas asumiéramos pagar un alto precio para deshacer el bloqueo al que estaba sometida nuestra democracia y para que haya una nueva legislatura. Lo hemos pagado convencidos de que sabremos aprovechar la situación de un gobierno del PP en minoría, y la estamos aprovechando. Si, como ocurría después de las elecciones del pasado diciembre, tuviéramos ahora la presidencia del Congreso, todavía las posibilidades de la oposición serían mayores. Con todo, la supresión de las reválidas, la subida del salario mínimo y el acuerdo contra la pobreza energética, son el tipo de conquistas por las que pensamos que era mejor abstenernos, y permitir que comenzara la legislatura, que votar no, e ir a unas elecciones de resultado, como mínimo, incierto, y seguramente mejor para las fuerzas de la derecha.

En realidad solo llevamos siete semanas de actividad parlamentaria normalizada, es decir, con un gobierno al que poder controlar, con la posibilidad de presentar iniciativas legislativas y no legislativas, y con la necesidad cotidiana de hablar con todo el mundo para sacarlas adelante. Y no hemos hecho más que empezar. El panel de votación en el Hemiciclo empieza a volverse muy interesante, ya no ocurre que el resultado de las votaciones esté siempre prefijado de antemano, las victorias y las derrotas son imprevisibles. De modo que merece la pena pelear cada punto, cada juego. A nadie le conviene instalarse en la queja estéril, si puede lograr una mejora contante y sonante. Como decía Bernard Crick, “vale más un gramo de legislación que una tonelada de retórica”.

El día a día parlamentario se va normalizando y las jornadas se eternizan entre madrugones, viajes, reuniones, papeleo, y horas en el escaño, hasta que los diputados nos vamos quedando dormidos, sin distinción de edad ni de ideología, a la par que nos convertimos en carne de cañón mediático o de las redes sociales, también sin distinción de ideología, si el sueño vence a alguno y le hace reposar la cabeza sobre el pupitre. Con el “ojo por ojo” terminaremos todos ciegos, pero a pesar de todo, empieza, lentamente, a recuperarse la política, y para ello es necesario el reconocimiento del otro, de su dignidad personal, de su legitimidad para defender los intereses que propugna desde los valores en los que cree. Todo eso va ocurriendo, todavía muy lentamente, demasiado lentamente.