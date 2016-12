¡VAYA REGALITO!

En su momento el gobierno de “Mister Ansar” (como pronunciaba su compañero de correrías bélicas George Bush) no tuvo otra ocurrencia que otorgar la concesión de la construcción y gestión de 9 autopistas de peaje a empresas privadas con el peregrino argumento de que no sufrirían las arcas públicas ya que el riesgo del negocio era responsabilidad del concesionario. Hace unos días el Ministro de Fomento nos informaba que el Gobierno rescatará las autopistas de peaje; el coste puede ascender a 5000 millones de euros (a cerrar la cantidad final una vez que lo acuerden con los bancos y los fondos buitre).

Algunas de las obras proyectadas eran un despropósito para el medio ambiente, en especial la Autopista Madrid-Toledo, que tuvo que ser descartada tras la Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo el negocio era redondo, pero no para los intereses públicos (que salen vapuleados con este experimento), sino para los concesionarios privados ya que todo eran ventajas para ellos. El supuesto riesgo que debían asumir las empresas adjudicatarias y los bancos que les daban los créditos quedaba más que atenuado con el apoyo público de los préstamos participativos (que tenían naturaleza de subordinados al resto de préstamos concedidos y en consecuencia la Administración del Estado solo recupera la pasta cuando antes lo hagan los demás). A esto acabe añadir los avales prestados por la Administración que ahora tendrán que responder frente a los muchos acreedores de las empresas concesionarias. Un fiasco sin paliativos para el erario públicos (el de todos), diseñado y ejecutado por estos paladines del “libre mercado” que solo se preocupan de las cuentas de resultados de las grandes oligarquías financieras, ya que el común de los empresarios de España ni en sus mejores sueños gozarían de un trato tan ventajoso. Vaya por delante que quien suscribe no ve mal a priori que se utilicen fórmulas de colaboración entre lo público y lo privado, pero sobre la base de que se contemplen en los pliegos de condiciones las garantías suficientes para el cumplimiento del principio legal de que en toda concesión el riesgo debe ser del concesionario (como lo son los previsibles beneficios) y no de la administración.

Debe ser “casualidad” que algunas de estas empresas aparezcan en los llamados “papeles de Bárcenas” como también lo será, que (como se refleja en la querella de IU), exista coexistencia temporal en estas concesiones y los pagos de las empresas beneficiarias que se refleja en la “contabilidad B” del Partido Popular. Si esto así ya no hablamos solo de inútiles derrochadores, sino de delincuentes. Y para colmo, el rescate de las autopistas computará para el cómputo del déficit, provocando mayores recortes sociales. ¡Vaya regalito!