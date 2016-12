Feliz Nochebuena

No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que llegan estas fiestas, hay alguien que nos las quiere chafar. Estos días de felicidad y de buenos augurios siempre hay quien mete la pata para chafar el momento. Lo ocurrido en Berlín es un episodio más de la situación tan extrema que vivimos en occidente, donde se ha abierto la veda, donde todo parece que vale... No es así, pero no podrán con las libertades conquistadas y con lo conseguido. Aquí hemos alcanzado una forma de vida impensable en otros lares y eso parece que fastidia, para qué les voy a decir otra cosa. Da igual, por muchos camiones suicidas, por muchos ataques de fanáticos que aspiran a un mundo mejor que para nada alcanzarán, aquí hemos logrado cotas que no hay que olvidar ni por supuesto reprimir. Estamos en Nochebuena, en un día en el que las familias se unen y brindan por un futuro mejor. Es la fiesta de la amistad y del hermanamiento, y eso vale su peso en oro. Es la noche de la confraternidad, del amor verdadero, de las buenas intenciones. La Nochebuena en la que Jesús nació, la que celebramos los cristianos, los hombres de buena voluntad, los que pensamos que no hay guerra alguna que merezca la pena, que sólo la paz puede tener cabida en este mundo, que no hay alternativas a la convivencia y al buen hacer. Es momento de acordarse de Alepo y de tantos otros lugares donde la paz parece un imposible. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad, y eso son palabras mayores. Da igual. Un fanático coge un camión y arremete contra hombres, mujeres y niños que estaban en un mercadillo navideño. No hay nada que justifique la barbarie y el asesinato, pero menos cuando se ataca de esa forma a una población inocente. Si nos querían fastidiar las fiestas, lo han conseguido. El problema es que se han armado de razones a posiciones ultras, para nada democráticas, que buscan el extremismo para conseguir sus fines. La grandeza de la democracia es dar asilo a quienes, incluso, no creen en ella. Ese es su lado más positivo, pero a la vez también el más negativo. Yo creo en la grandeza de la democracia abierta y tolerante, pero me pongo en el papel de los padres, maridos, hermanos o hijos de quienes perdieron la vida en Berlín, y entonces, con toda la razón del mundo, te entran las dudas. Da igual. Hay que apostar por la democracia y hay que combatir a los que quieren derribarla. Hay mucho más que perder que ganar, porque esos extremismos que salen por las izquierdas y por las derechas no quieren nada para los demás, sino para ellos. Son enemigos de la libertad, pero el problema es que se alimentan de quienes juegan a derribarla. Noche de paz, noche de amor... El asunto es que no todos están mirando en la misma dirección. Habrá, algún día, que poner pie en pared. No sé ni cómo ni cuándo, pero sí desearles un feliz Nochebuena a todos y una feliz Navidad.