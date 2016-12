Es la economía global, estúpido

L a sensación de muchísima gente -incluido el que escribe- al conocer los resultados del 'Brexit' en el Reino Unido y la elección de Trump en los Estados Unidos, fue de tristeza y miedo al mismo tiempo. Naciones civilizadas, abiertas al mundo, cunas de las libertades y derechos contemporáneos y con una cultura democrática muy arraigada, habían decidido dar marcha atrás: volver a construir muros antiguos en busca de un añorado pasado imperial. Habían decidido que no quieren la aldea de la globalización de hogaño, que prefieren la aldea de la tribu de antaño.

Miles de ciudadanos en estas dos grandes naciones se han lanzado a la calle no aceptando los resultados de las urnas: el propio Trump ya habría sembrado previamente los vientos afirmando que sólo aceptaría los resultados si ganaba. Los no partidarios del 'Brexit' han exigido un pronunciamiento del propio Parlamento británico. De esta forma se tambalea uno de los principios de la democracia desde el ágora ateniense: respetar al contrincante y aceptar los resultados. Muchos esperan ya el tercer acto de este drama griego con la victoria del Frente Nacional de Le Pen en las presidenciales francesas.

¿Está en crisis la democracia en Occidente? Pienso o quiero pensar que no. Un servidor, que ha tenido el privilegio de vivir en estos dos países anglosajones, envidia con relación a España una mayor fortaleza de su sistema de contrapoderes, el sentimiento de unidad de nación y una partitocracia mucho más adelgazada que en nuestro país.

Lo que está en crisis no es la democracia. Lo que está en crisis son las reglas que rigen nuestro mundo y unos líderes mundiales que siguen anclados en el pasado. De nuevo hay que volverse marxista a la hora de analizar lo que ha ocurrido. Han sido los británicos menos jóvenes los que han desequilibrado la balanza: los que añoran el imperio, los que temen al inmigrante que va a estropear pisándole su jardincito de rosas y los que quieren conservar una pensión que les cuentan que les va a robar Bruselas. Algo parecido ha ocurrido en el otro lado del charco. Recuerdo la célebre frase del asesor James Carville en la campaña junto a Clinton: «es la economía, estúpido». Efectivamente fue la economía, estúpido, la que hizo que Clinton ganara a Bush; y ahora ha sido la economía, estúpido, la que ha hecho que Trump gane a Clinton. Ha sido la América profunda con una industria en crisis, que siempre ha sido demócrata -desde el 'new deal' de Roosvelt- la que tras verse amenazada en su 'american way of life' ahora se ha dejado seducir por los cantos de sirena de un flequillo estrambótico y pajizo.

De nuevo discursos exaltados y llenos de odio alimentan un fuego que tiene como combustible el miedo al futuro, al extranjero y lo desconocido. Fue así como empezó todo, fue así como democráticamente llegó al poder en Alemania un austriaco aficionado a la pintura y con bigote recortado. Y sigue siendo así, el mismo discurso, el mismo caldo de cultivo de desesperanza, tanto en los barrios franceses cristianos que se abrazan a Le Pen como en los barrios musulmanes que envían a sus hijos a yihadismo.

Por tanto, a lo que hay que enfrentarse no es a la democracia sino a la economía. Y por mucho que quiera Trump o May todo no se va a solucionar poniendo puertas a un campo en el que la lucha contra el cambio climático o la globalización ya no tienen marcha atrás.

Se necesita una economía mundial donde la riqueza 'globalizada' esté mejor repartida: porque de esta forma el inmigrante no tendrá que pisar ningún jardín de rosas; donde las normas 'globalizadas' tengan unos mínimos para todos (en una fábrica de Wisconsin o en una de China o Vietnam): porque de esta forma no habrá tanta diferencia de costes de producción; donde se busquen soluciones 'globales' a una tecnología que hace mucho menos necesaria la mano de obra de la era postindustrial caduca: y habrá que pensar en fines de semana de tres días o en robot que coticen a la Seguridad Social. o en lo que sea, pero algo habrá que hacer.

Evidentemente es muy fácil predicar y otra cosa bien distinta dar trigo. Pero, insisto, los problemas globales no admiten soluciones locales: son pequeños parches en la recámara de la rueda mundial. Y es aquí donde el único instrumento válido que se me ocurre es la democracia, básicamente porque se abre al mundo y no se queda mirando un ombligo. Eso sí, con unos normas mínimas que nos han costado tener claro más de dos mil años y que sean las líneas rojas que no se pueden cruzar, de ahí que sea inviable una 'alianza de civilizaciones' con civilizaciones antagónicas que, desde el paroxismo de la religión, ponen por debajo a la razón y a la mujer. Con esos no podemos entendernos.

Churchill decía que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Necesitamos muchos Churchill que, desde el refuerzo de todas las virtudes (incluida la honestidad) del sistema político 'menos malo', modelen las nuevas reglas de un nuevo mundo. Porque no hay que resucitar la democracia global ya que nunca se ha muerto: es necesario definir, en beneficio de todos, la nueva economía 'global' porque esa es la raíz de todo: es la economía global, estúpido.