Tras los comentados datos del Informe Pisa llegan los del Informe Prisa, la que se ha dado la Junta en pagar a cuatrocientos profesores. Resulta que la Consejería de Educación debía validar la titulación de las nuevas incorporaciones y ha necesitado su tiempo. Profesores enseñando a resolver ecuaciones con la incógnita detrás de la oreja, haciendo sumas y sobre todo restas en números rojos, analizando oraciones en las que el sujeto estaba siempre omitido, explicando la guerra de los cien días, los que llevaban sin cobrar. Tres meses pueden ser muy largos y los caminos del banquero son inescrutables y a pesar de los pesares la hipoteca llegaba puntual y puntiaguda y al final del túnel de la luz se veía sólo la factura. Desde Delegación han atendido sin empatía a directores que han acudido para interesarse por el problema de cuatrocientos profesores y sus cuatrocientas familias, despachando el asunto como trámite burocrático que se resolvería cuando correspondiese y finalmente ha felizmente correspondido, menudo aguinaldo. Los cuatrocientos profesores enseñan en colegios concertados, con lo mal que vende eso. Existe una justa marea verde que sin embargo no se ha ocupado de este marrón. El concierto convierte los centros privados en públicos, con lo cual ganamos todos. La Junta gana porque se ahorra mucho dinero con la diferencia de dotación y de salario entre profesores de un centro público y de uno concertado, centros que aceptan las reglas públicas de contratación de profesorado, de admisión de alumnos y de transparencia, ofreciendo un tipo de educación que a menudo es más difícil en centros públicos por la rotación de enseñantes y la falta de medios, un servicio que cualquiera puede elegir o dejar de hacerlo.

Esta noche es Nochebuena y en cuatrocientas cenas la alegría será notable tirando a sobresaliente, y el seis de enero los niños de estas familias, y las niñas, progresarán más adecuadamente. En otras cincuenta mil cenas malagueñas tocarán el cielo hablando del suelo y sus cláusulas, y es que este año la Navidad llega cargada de regalos, el mundo convertido en una especie de Villanueva de la Concepción, donde tocó la lotería el año pasado y la gente empezó a comprarse Mercedes de treinta mil euros para cambiarlos a los seis meses por otros de cincuenta mil. Sé que es salirse un poco del tema pero ¿qué tiene un Mercedes de cincuenta mil euros? Cuando hablan del Salón del Automóvil a lo mejor se refieren al de este coche. Familias celebrando la cena en un reservado de su coche, igual que hace dos mil años la celebró una pareja en un establo, que se nos olvida y fue justo esta noche. La mujer estaba embarazada y dio a luz allí mismo, y el niño se hizo hombre y el hombre fue un revolucionario y su arma fue el amor. ¿Se imaginan que tratásemos de seguir las enseñanzas de ese hombre? Pero como me ponga a sermonear me van a mandar a tomar por artículo y eso sí que no, en un día tan señalado, y tan alegre, por lo menos para cincuenta mil cuatrocientas familias. Trae la bota, María (por favor).