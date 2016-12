Sospechas fundadas

El sorteo de la Lotería de Navidad tiene siempre un halo de sospecha. Aunque los bombos se cargan ante notario, a pesar de que los alambres, las tablas y toda la prolija estructura del juego se lleva a cabo en un teatro lleno de gente, retransmitido urbi et orbe por todas las cadenas de radio y televisión, y se encargue a las voces cantarinas de niños supuestamente huérfanos, hay quien no se cree que las bolas caigan de manera inocente. No es ya que a algunos personajes les toque de manera excesivamente frecuente el premio, como a Fabra, sino que venga a recaer sobre zonas especialmente necesitadas cada año.

Por si faltara algo, a los conspiranoicos les llega como agua de mayo la noticia acerca de la investigación de indicios de amaño en el sorteo de la Champions. Por lo visto no es solo charla de barra de bar sobre si se meten las bolas en el congelador y quien las saca detecta por la temperatura cuál debe elegir. Hay físicos cuánticos esforzados en descifrar dónde está la trampa para que determinados equipos logren los rivales que quieren.

La verdad es que sería para nota que en un país de improvisadores como éste se consiguiera que de la combinación de los bombos saliera exactamente el número que se ha vendido en la administración del pueblo anegado por las últimas lluvias y el que han comprado quienes han visto arruinada su vida.

Pero hay ya una lista de ocasiones en que tal cosa ha sucedido, por lo que igual los físicos del CERN pueden ponerse con esto cuando acaben con la Champions. O es que hay tantas catástrofes que siempre a alguna le puede tocar el Gordo. O es que un 'gran hermano' cibernético y avieso se dedica a alterar los motores de los bombos y detenerlos en el momento en que le toca a cada una de las bolas que interesa. ¿Se imaginan haciendo tal cosa a Cristóbal Montoro, el gran patrón de la Lotería Nacional, el ávido recaudador que no deja ni migajas? El que de verdad gana este 22 de diciembre, mucho más de lo que ningún incauto jugador nunca pueda llegar a lograr.

Este podría ser el argumento definitivo para descartar dudas... si no fuera por algo realmente sorprendente que ha ocurrido en este sorteo de 2016. ¡Le ha tocado el Gordo a los trabajadores de la sede federal del PSOE, en Ferraz! No puede haber otros más damnificados en este año que termina que aquellos que vieron saltar por la ventana a su secretario general y asistieron a todo tipo de apuñalamientos y conspiraciones, los que tienen el territorio electoral asolado. Hay quien dice, no sin coña, que ha sido un éxito de la gestora, pero para mí que es la confirmación de que aquí pasa como con las meigas, no se cree en ellas, pero haberlas, haylas.