Dos semanas sin fútbol dejan sin el tema de conversación preferente a la mayoría del país. Algo habrá que inventarse para ocupar el tiempo perdido. A quien no se le ocurra nada, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) se ha encargado de crear polémica reduciendo a la mitad la condena impuesta al Real Madrid; también algunos entrenadores se marchan de vacaciones con el agua al cuello y estos días probablemente les silben los oídos aunque se vayan lejos; el mercado de invierno dará que hablar y ya existen rumores sobre el destino de James. Quizá no pase nada, pero hay que rellenar el silencio de las vacaciones navideñas y entretener a los sufridos aficionados que se quedan sin partidos hasta después de Reyes.

La Premier League sí que piensa en los aficionados y para que no padezcan el síndrome de abstinencia se disputan tres jornadas durante las Navidades. La retransmisión de estos partidos servirá de consuelo a los más desesperados. Aquí no funciona eso de hacer trabajar a los futbolistas en Navidad, al contrario. Luis Enrique incluso ha regalado unos días de propina a los enchufados del Barça para que regresen más iluminados. El peligro de seguir las competiciones de otros países es que corremos el riesgo de que nos roben el corazón y decidamos cambiar de equipo. No es aconsejable jugar con los sentimientos y dejarnos abandonados tanto tiempo. Cuando vuelvan, ya veremos qué pasa. Quince días dan para mucho.

Tengo un amigo que resuelve el problema todos los años de la misma manera. Cada Navidad ve las goleadas históricas de su equipo en DVD. Un recopilatorio de jornadas felices que disfruta como si no pasara el tiempo. Al instante, olvida la abstinencia y desaparece la tensión acumulada durante la primera vuelta del campeonato.