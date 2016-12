Hay personas desprendidas que se dedican a ayudar a los demás, muchas veces sin darse cuenta, pues su bondad es innata. Hay más gente bienhechora de la que pensamos pese a que cuando miramos a nuestro alrededor solo vemos envidia, rencor y mentira. En el caso de Nena García Paine su generosidad es tan magnánima como su cuerpo -ha perdido 76 kilos en un ejercicio de sacrificio personal admirable-. Yo conocí a esta mujer gracias al baloncesto, en la época en la que Javier Imbroda cubría de ilusión toda una ciudad gracias a un Unicaja que le echaba un pulso al destino para encontrar su hueco en la élite y regalar esperanza a mansalva a una afición huérfana de proezas deportivas. Le perdí el rastro un tiempo -luego me enteré de que se fue a Melilla- y volvió para liderar una tarea que le reconforta: no hay nada como alegrar el corazón de los demás cada día a través de un proyecto en el que trabaja con niños y jóvenes en peligro de exclusión social o educativa, según reza el lema de la Asociación Nena Paine.

Educar a niños con problemas es una labor para la que hay que estar muy preparado, pues si ya cuesta formar a un hijo tuyo, no puedo imaginar lo que supone enseñarle lo dura que es la vida a un pequeño que aún no conoce la palabra felicidad, que no distingue el bien del mal porque nadie le ha mostrado la peligrosa barrera del abismo que se abre si eliges el camino equivocado. Y Nena ha sabido reconducir a muchos, incluido al que adoptó y que le despierta una sonrisa cuando se refiere a él, a ese legionario en Ronda que desborda cariño a raudales. Es una iluminación tan natural la que se dibuja en su cara que contagia su ternura. Quizás la admiración se queda corta para expresar lo que siento por una persona así, que está al frente de una asociación que lleva el nombre de su madre, fallecida de cáncer. Hace una semana me sentí dichoso de conversar con ella en el almuerzo que compartimos en El Chinitas, durante el acto que desde hace 23 años organiza SUR y Unicaja para ayudar a los colectivos más necesitados de Málaga.

Son momentos que te regala la vida porque sus palabras sortean dificultades y regalan solidaridad en cada caso de infortunio que ha debido afrontar. Hay muchísimos casos de gente que se desvive por los demás, pero la historia de Nena García Paine encierra tanto amor hacia los más desfavorecidos de la sociedad que no me resisto a expresar mi gratitud por hacerme cómplice de sus vivencias y de su sempiterna lucha por controlar el comportamiento de los niños, ahora concretamente, en lo que concierne a las redes sociales y evitar así peligros mayores. Bastantes peligros tiene la vida en sí misma como para navegar por los profusos mares de internet.