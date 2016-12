En París, donde todo son terrazas y tiendas de violines, también hay cuatro millones de ratas. Salen a dos ratas por cabeza. Han decidido acabar con la invasión roedora y miles de personas han pedido «detener el genocidio». Consideran que la plaga es el ser humano, todos menos ellos. Son la generación Ratatouille. Pablo Iglesias, que pertenece a la Generación Bambi, se enervó mucho el otro día porque en La2 pegaban un tiro a un venado «en horario infantil». Iglesias, al que se le está poniendo cara de cura, acepta que los niños coman carne, pero que no vean la muerte del animal, exactamente como esos que aceptaban que se besaran los homosexuales, pero en su casa.

En este mundo se pueden comer bogavantes, cigalas y pechugas de pollo si no se tiene en cuenta que antes de comerlos palman. Si se ve, no vale. Lo mismo le sucede a la fiesta de los toros, que se considera un espectáculo inadmisible porque se asiste a la muerte del animal, aunque la muerte del toro y su sufrimiento -que existe- no sea su objetivo primordial. Decir que el toreo es hacer sufrir a un Miura es como considerar que una barbacoa es el ejercicio de carbonizar y deglutir el cadáver de una vaca.

Llevada por la yihad animalista, una profesora de Secundaria de un instituto de Vall d'Uxó ha sometido a sus alumnos a una encuesta sobre los toros. En lugar de preguntar si Dios es bueno, malo, o 'regulín regulán', que es lo que en principio procedería en la materia, la docente ha pedido a los chavales de trece años su opinión sobre la fiesta de los toros y para ello aporta el informe de ERC en el que pide la abolición de la tauromaquia. La consejería del ramo ha declarado que la actividad fomentaba el espíritu crítico de los alumnos. Crítico con la tauromaquia, se entiende. El cuestionario ofrecía varias opciones: «Me gusta y disfruto», «Me es indiferente» y «No me gusta/rechazo». No daba la opción «No me gusta y no rechazo». Esa alternativa debió de obviarla la profesora por un criterio de funcionalidad: que uno disfrute no con algo o incluso que no lo entienda y que no quiera que se prohíba es una opción que en la práctica ya no existe en España. No sé a qué viene pedir tanta opinión sobre religión y tauromaquia si todo el mundo sabe que Curro Romero es Dios.