Murphy, el de las leyes del pesimismo, tal vez nació en El Palo. O en Churriana. Vamos, que malagueño era fijo, aunque de apellido extranjero como los Loring o los Van Dulken. Y tal vez fue al calor de un atardecer en los Baños del Carmen, después de que un camarero le tirara por encima una cerveza y luego le cobrara dos, cuando alumbró su máxima de que todo lo que puede empeorar, lo hará seguro. Sí, tuvo que ser malagueño. Y casi con toda probabilidad, aunque no sea lo más común en esta ciudad, malaguista; porque de otra forma no se explica la deriva autodestructiva del Málaga en las últimas semanas. Ha pasado el equipo de Juande Ramos de ilusionar a su afición con remontadas épicas o resistencias igualmente épicas como la del Camp Nou a diluirse como un azucarillo húmedo en un café caliente. A desmontarse desde la defensa y el centro del campo, presa de lesiones incomprensiblemente largas que también son achacables al amigo Murphy. Claro que el entrenador le ha echado una mano al gafe de los gafes, con su inaudita decisión de cambiar a un portero que ha sumado muchos puntos con sus paradas, Kameni, por otro que aún no ha demostrado siquiera saber tirarse, Boyko. Los pitos al guardameta ucraniano en el ridículo copero del martes ante el Córdoba no eran seguramente para él, sino para el técnico por crear un problema donde no había más que soluciones. Pero donde Murphy no llega, Juande sí. El Málaga está viviendo una pesadilla antes de Navidad. Y la sufre su afición, maltratada y harta, que no entiende que Murphy, o la providencia, o el entrenador, o el mismísimo diablo se empeñen cada año en joder lo que parece que por una puñetera vez puede salir bien.