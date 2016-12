IMPULSO A LA CULTURA

ESPAÑA es uno de los tres países del mundo que tiene reconocido un mayor patrimonio cultural en el mundo. Nuestro país puede presentar un catálogo inigualable de bienes que no tiene parangón en ninguna otra parte del planeta. Descubrimos cada día que nuestra geografía cuenta con restos históricos, con piedras inmortales, con lugares insólitos apartados del interés general y obras históricas que hemos tenido apartadas por desidia, por ver cosas viejas inservibles donde había indicios históricos que podían propiciar inicios de estudios claves de nuestro pasado. Y aún así, hemos sido indolentes ante tanta riqueza, quizás porque nuestro carácter depredador no contemplara otra riqueza que la del fruto económico inmediato.

Y sin embargo, no tenemos un Ministerio de Cultura que ampare tantos vestigios, tanto arte como tiene nuestro pueblo y tantas formas de expresarse con talento como tiene nuestra gente milenaria. Quizás es que hemos llegado a un punto de rentabilidad económica en el que la belleza no importe por falta de financiación, en el que el deleite de impregnarse de todo lo maravilloso que nos dejaron nuestros antepasados hayan sido superados por la penuria económica a la que nos desemboca el pago de los impuestos.

Todo esto ha ocurrido, y lo sigue haciendo, en nuestro entorno, cuando nos planteamos las prioridades de nuestras vidas. ¿Cultura?, «pero si no tengo para comer», puede ser la respuesta lógica de quien pasa penurias diarias ante la falta de medios económicos que solventen sus problemas diarios. Aunque también podríamos plantearnos si no ha sido la falta de defensa de nuestra cultura la que ha desembocado en algunas penurias.

La Cultura no suele ser rentable, en lo que se refiere a la economía y a las ganancias dinerarias, pero suele tener defensores que apuestan por rentabilizar sentimientos y formas de vivir, al margen de los resultados económicos. Quijotes que ponen a disposición de almas inquietas aquellos medios que están en su manos para dar rienda suelta a la creación seria.

Una iniciativa destacada en Marbella la constituye la aparición de una estupenda revista de nombre 'La Garvía', que sale al mercado de forma suicida ante su financiación, pero que cuenta con una magnífica presencia física que da soporte a las inquietudes de escritores locales. Un riesgo, como tantos que se hacen cuando la ilusión está por encima de cualquier otra cosa.

Pero es un riesgo agradecido, porque se trata de una revista abierta a la reflexión, al análisis y a propiciar una tendencia de pensamiento. Es decir, se trata de una publicación en la que se huye del frikismo imperante en una sociedad que tiende a lo simple y al titular fácil. Aquí casi nadie quiere pensar, profundizar en las cuestiones que nos afectan y en intentar aportar soluciones que estén lejos de los ingenuos planteamientos de quienes solamente buscan rentabilidad política.

Por eso, 'La Garvía' es aire fresco en una sociedad que reclama, pero que no se siente responsable. También es un riesgo del que ha tenido la idea, que no es otro que el editor local Andrés García Baena, que ya lleva encima varias penitencias por su arrojo de empresario literario. La cultura también es apoyar las iniciativas y no formar parte de la permanente indolencia que a veces mostramos.

En Marbella crece últimamente la inquietud cultural, con grupos, con plataformas, con almas inquietas. Es cuestión de saber hacia donde caminamos. Y ver donde está el rigor. Ladran, luego cabalgamos.