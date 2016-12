Por la dignidad de las camareras de piso

Recientemente he asistido al Forum Lidera Málaga organizado por Diario SUR y la Diputación de Málaga. El ponente fue Antonio Catalán, presidente de AC Málaga Palacio By Marriott, hotelero solvente, cuyas declaraciones nunca pasan desapercibidas. En su conferencia analizó la industria turística tanto en diagnóstico como en alternativas. Lo que tuvo más eco informativo ha sido cuando denunció que se despide a las camareras de pisos, a través de la reforma laboral por 20 días por año, para luego externalizar el servicio y pagar en torno a 2 euros por acondicionar y limpiar una habitación. Criticó esta explotación laboral; y sostuvo que puede tener a los trabajadores con buenas condiciones sociales y económicas y las empresas así pueden ser rentables y competitivas.

Lo que dijo el presidente de AC By Marriott es lo que en CCOO venimos denunciando hace más de tres años, cuando las empresas hoteleras empezaron a despedir camareras para luego externalizar el servicio y así no aplicar los convenios sectoriales. Esto es posible porque con la reforma laboral del PP se priman los convenios de empresa por encima de los convenios sectoriales, con el objetivo de pagar un 40% del salario de las camareras, además de no aplicar los puntos sociales de los convenios sectoriales, como el pago por festivos trabajados, la manutención, transportes, bolsa de vacaciones, mejoras en IT, etcétera.

A ello hay que sumarle el aumento en la precariedad laboral, la carga de trabajo, así como el fraude en la contratación, ya que la mayoría de las empresas multiservicios contratan a las trabajadoras a tiempo parcial, y luego, en la práctica, su tarea es a tiempo completo. El tiempo de la jornada que trabajan de más se lo pagan como suplido, por habitaciones que limpian. Estas se le pagan a 1,50 ó 2 euros. La división de los trabajadores en multitud de empresas, que impiden su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses, frena también el avance de las trabajadoras en la reducción de sus cargas de trabajo y de las enfermedades profesionales.

A pesar de las dificultades de la reforma laboral, CCOO y otros colectivos llevamos más de tres años movilizándonos contra las externalizaciones indecentes e inmorales en los hoteles. En este sentido, hemos llevado a cabo movilizaciones en los hoteles que han externalizado el servicio en la provincia de Málaga como es el caso de NH Málaga, Palmasol, Las Pirámides y Vincci La Posada. Coincidiendo con la segunda semana internacional de la campaña mundial para fomentar el trabajo digno de las camareras de pisos, impulsada también por la Rel-UITA, presentamos el libro de Ernest Cañada 'Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de precariedad laboral'. En el Día Mundial del Turismo denunciamos que los trabajadores, a nivel general, y en particular, las camareras de piso, se han convertido en la cara B del turismo. Al mismo tiempo, nos reunimos con los jefes de Inspección de Trabajo, tanto de Andalucía como de Málaga. También las demandas de las camareras de piso han llegado a distintos parlamentos autonómicos como el andaluz. Nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios y hemos estado en el Parlamento Europeo. Otra de las iniciativas jurídicas ha sido impugnar en los tribunales 46 convenios colectivos de empresa fraudulentos, de empresas multiservicios. Son convenios que tienen su origen en la desmedida avaricia de los empresarios de la hostelería que firman acuerdos de prestación de servicios para abaratar sus costes de personal a costa de los salarios y derechos de los trabajadores y trabajadoras. La problemática de la externalización y cómo buscar soluciones se ha expuesto en la Mesa del Turismo, donde están presentes la Consejería de Turismo, la CEA y el anterior presidente de AEHCOS.

A nivel nacional, CCOO y UGT le hicimos llegar en su día en la Comisión para el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH V), una prepuesta para que las empresas no puedan subcontratar a todos los trabajadores que consideramos troncales, como camareras de pisos, de alimentación y bebidas, de recepción, oficinas y mantenimiento. Es decir que no se contraten o subcontraten con otras empresas la realización de servicios correspondientes a las actividades propias de los distintos grupos profesionales definidos en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería y, en caso que se externalice, se aplique el Convenio Colectivo Sectorial de Hostelería, aplicable a la empresa principal para la que se presta el servicio.

También nos hemos reunido con los máximos responsables de las principales cadenas hoteleras. Hasta ahora Casual y AC Hoteles han rectificado. Sin embargo, el resto se han puesto de perfil y en las distintas administraciones ha faltado voluntad política. Esperamos y confiamos en que rectifiquen, ya que este colectivo ofrece uno de los servicios más valorados por los turistas que se hospedan en nuestros hoteles. Por lo tanto, debe ser considerado un trabajo esencial en la calidad del servicio hotelero, ya que se cubre una de las necesidades básicas del cliente: descansar en un entorno agradable y limpio. La experiencia nos dice que cuando se externaliza se pierde calidad en el servicio, ya que se empeoran las condiciones sociales y económicas de las trabajadoras. Rectificar es de sabios.