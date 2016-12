¿POR QUÉ COMPRO HUEVOS DE CORRAL?

Cada vez tengo más amigos vegetarianos, veganos y ovo-lacto-vegetarianos. Muchos de ellos no lo suelen decir en público porque cuando 'confiesan' que han cambiado parte de su dieta por principios, la conversación gira sobre el dilema en la mesa y, realmente, les gustaría hablar de otras cosas y no ser el monotema siempre. Lo entiendo perfectamente porque cada vez que confieso que yo no como chocolate ni dulces industriales, me llueve un aluvión de preguntas seguido de miradas extrañas llenas de compasión. Yo sí como carne, y queso, y huevos, pero cada vez soy más consciente del maltrato que sufren los animales para que nosotros disfrutemos de un buen estofado, y soy consciente gracias a mis amigos lechuga-friendly (dicho con todo el cariño). Mi reacción ante estas atrocidades es potenciar el mercado justo, por eso compro huevos de corral y por eso me recorro las tiendas y supermercados buscando carnes que aseguren que provienen de ganado y aves que no han sido maltratados. La verdad, es muy difícil, apenas hay mercado. Pero mi idea es potenciar este mercado, comprar a esas empresas que producen alimentos sostenibles y, si en lugar de comer carne a diario, como una vez a la semana, tampoco pasa nada. Está claro que cada vez somos más y el planeta da para lo que da, también que se desperdician toneladas y toneladas de comida, ¿para qué tanta producción entonces? Menos cantidad, más calidad. ¿Ha visto usted alguna vez un huevo de corral? ¡Son naranjas! En serio, ¡saben a huevo! ¿Y una lechuga de verdad, ahora conocida como ecológica? ¡Tiene bichitos y tiene sabor! No parece un trozo de cartón, como las iceberg, es una maravilla de color verde intenso. Es cierto que estos productos son más caros, también es cierto que la calidad de lo que comes se nota en la salud y más caras son las medicinas, vitaminas, y tonteínas que necesitas para recuperarte de los pesticidas y añadidos químicos que consumimos a diario. Es triste pensar que esto es lo que hemos evolucionado en una de nuestras necesidades básicas, mientras los supermercados se llenan de más y más variedades de yogures de sabor de fresa (que no contienen fresa).