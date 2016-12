El 20 de diciembre de 1916 mi abuelo paterno Alfredo Taján zarpó en un transatlántico en Beirut con destino a Buenos Aires. Su madre le había entregado doscientos dracmas griegos, que canjeó por moneda turca en un bazar de Homs, su ciudad natal. El barco atracó poco después en Atenas, pero fue detenido durante tres meses a causa de que Grecia había declarado la guerra a Turquía dentro del gran teatro de sangre que fue la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo huía de la leva forzosa que el ejército del sultán otomano ejecutaba sin piedad en los países que formaban parte de su anacrónico y decadente imperio. Mi abuelo me contó que llegó a la tierra de promisión, Argentina, cuatro meses más tarde, después de una travesía repleta de apasionantes historias. Alfredo Taján zarpó soltero, pero contrajo matrimonio con la bella Ólga Assad, la que sería mi abuela, en el mismo paquebote; mis abuelos aseguraban que la celebración duró toda una noche y que el capitán les regaló una armónica que luego pasó a mi padre, Eduardo, y que todavía conservo. Les confieso que al mirarla no puedo evitar que se me salten las lágrimas. Cuando llegaron a Buenos Aires Ólga estaba embarazada de la que sería mi elegante tía Adela y Alfredo, aún con el paso del tiempo, nunca olvidó cuando en nada más arribar en la aduana lo llamaron «turquito», cuando precisamente huía de los turcos, como los armenios, palestinos y libaneses que le acompañaban, todos «turquitos», y ellos solo tenían de turcos el pasaporte y un rencor profundo que les llegaba hasta el tuétano, no sólo por la cuestión religiosa -mis abuelos eran cristianos ortodoxos-, sino por la crueldad de los oficiales turcos a los que pongo la repugnante cara de José Ferrer en 'Lawrence de Arabia' mirando a Peter O'Toole con el cinturón desabrochado; por cierto, cuando Ólga y Alfredo vieron la película, llevaban varias décadas radicados en Rosario, pero recordaron muchas cosas, corrigiendo muchas más, incluso a veces reían sin explicarnos el motivo. Mi abuelo me dijo que los oficiales ingleses no eran mejores que los turcos, que todos querían apoderarse de Damasco y que el rey Feisal en realidad era un pelele manipulado por unos y otros.

A principios de los años setenta mis padres decidieron establecerse en Málaga. Tengo grabada en mi mente las palabras de mi abuelo Alfredo Taján, susurrándome en su mal castellano: «Malaca, el barco pasó por allí, estuvimos varios días, tiene una gran catedral y un gran parque», quién me iba a decir a mí que sería quizá la ciudad más importante de mi vida, junto con Rosario, mi ciudad natal, y Granada, la ciudad de mi familia materna y donde cursé mis estudios de Derecho. Esta semana se cumplen cien años de la epopeya de mis abuelos, refugiados, a su manera, a causa de un conflicto que cien años más tarde no ha cesado sino que se ha recrudecido, de una Europa débil y dividida que continúa su imparable descenso, de una Turquía que vuelve a los imanes y de Siria, totalmente destrozada, cuyos habitantes son expulsados o masacrados, o ambas cosas.