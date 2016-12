UNA SOLUCION FACIL

POR lo menos, a mí se me antoja así. Y también a mi amigo Antonio que me llamó la atención sobre el particular. Pero, seguro, seguro, que la cosa es mucho más complicada.

A ver si me explico. Cuando los partidos mayoritarios se podían poner de acuerdo, una época que nos parecen ida para siempre, se modificó la Constitución Española sustituyendo el artículo 135 que contenía una disposición algo anodina en relación a la deuda pública y a los créditos que podía contraer el gobierno por otra mucho más contundente que consagraba el concepto de estabilidad presupuestaria. Se impuso que todas las Administraciones Públicas adecuarían sus actuaciones a este principio y que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas podrían incurrir en un déficit estructural que superase los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Debo confesar que no entiendo esto del déficit. Según mi modesto criterio, tal cosa no debería existir, salvo circunstancias auténticamente extraordinarias, una catástrofe, una guerra, un terremoto pero, desde luego, no como algo normal. Deberíamos gastar lo que ingresamos, tal como en casa y no hipotecar a nuestros descendientes hasta la tercera generación como estamos haciendo. Pero, bueno, que se nos fije un máximo es ya algo.

Dispone la Constitución que será una Ley Orgánica la que fijará el déficit máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas que estará relacionado con su producto interior bruto. Esa ley es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige que incluso las entidades locales deberán presentar equilibrio mediante la imposición del famoso techo de gasto, el límite máximo de gasto no financiero que pueden asumir también los Ayuntamientos. Antes, como es sabido, la limitación se preveía sólo para el Estado. Estas medidas son hijas de la crisis que hemos vivido y en la que, según los pesimistas, seguimos en ella, para evitar que ingresos puntuales e inesperados comprometan la estabilidad en el futuro. Desde 2014, la revisión al alza de la regla de gasto estaba establecida en el 1,3 %, lo que significaba que en el año siguiente no se podía gastar más que lo correspondiente al año anterior incrementado en ese porcentaje. En estos días se han aprobado proporciones mayores para los próximos tres años: 2,1% para 2017, 2,3 %, para 2018 y 2,5 para 2019. A pesar del respiro que se da a las cuentas, la medida no ha sido del gusto de todos.

Si no podemos gastar más, ingresemos menos. El Ayuntamiento lo tiene a huevo

Entre los descontentos, está el gobierno municipal de Marbella. El Alcalde, aplicando el porcentaje de aumento al total del año pasado nos dice que solamente podremos gastarnos cuatro millones de euros más en 2017 de los que gastamos en este año que se nos va a toda prisa, casi ciento noventa millones en total. El problema que aflige a nuestros máximos representantes locales es que se había presupuestado unos ingresos muy superiores: alrededor de doscientos cincuenta millones de euros, fundamentalmente derivados de los impuestos que pagamos. Sobrará dinero entonces, lo que es menos grave que si faltase pero no deja ser una dificultad porque debe haber equilibrio entre las partidas.

No podremos pagar la deuda con el sector privado porque, como se sabe, gracias a la buena gestión, se ha levantado el llamado plan de ajuste al liquidarse bastante antes del tiempo previsto. Así que ahora, hay que decidir qué se hace con el superávit para evitar que se vaya a destinos que no nos beneficien directamente a los vecinos o permanezca sin una finalidad concreta.

Me atrevo a apuntar una idea. Si no podemos gastar más, ingresemos menos. El Ayuntamiento lo tiene a huevo. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI es modulable. Para los urbanos puede oscilar entre el 0,4% y el 1,10% y para los rústicos, entre el 0,3% y el 0,90%. En Marbella, el tipo es, si no me equivoco, del 0,835% y del 0,5585%, respectivamente. Si bien ha ido bajando, podría hacerlo un poco más.

Y así todos tendríamos un poco más de dinerillo y aliviamos de un problema a nuestros esforzados gobernantes.