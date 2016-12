Desde hace años, las enfermeras de la unidad de neonatología del Materno Infantil de Málaga dedican buena parte de su tiempo libre a recolectar ropa, mantas, cunas, carritos y cualquier cosa que necesite un recién nacido. Sus pequeños pacientes, sin demasiada paciencia, nacen antes de lo previsto y algunas familias no están preparadas para la llegada. Otras, simple y crudamente, no disponen de recursos económicos. Cuando el personal del área detecta este tipo de casos, el almacén de donaciones se abre para ayudar a vestir y cuidar a los bebés. Es una solución eventual pero imprescindible para decenas de madres y padres que, en medio de la estacada, reciben un gesto y una palabra de ánimo tras días, semanas, a veces meses, junto a una incubadora, asfixiados por la incertidumbre. A menudo, porque la solidaridad y su deuda agujerean la memoria para siempre, son los propios familiares quienes entregan ropa y enseres cuando su situación mejora. No hay formularios ni instancias para ayudar o dejarse ayudar. Tampoco juicios de valor, tan recurrentes en esto del altruismo. La burocracia comienza y acaba en una mano tendida y una respuesta de agradecimiento.

Muchas de estas enfermeras cargan con la ropa donada de segunda mano y la llevan a sus casas para lavarla y plancharla. Otras suben al coche y recorren decenas de kilómetros para recoger las mantas y prendas cosidas por particulares y asociaciones sin ánimo de lucro, un entrañable trabajo en cadena sin más intenciones que echar un cable a quienes lo necesitan. Aunque llevan almacenando y entregando productos entre las familias más desfavorecidas desde los años ochenta, la plantilla institucionalizó la iniciativa hace un lustro bajo el nombre Canastillas Sin Fronteras. Allí, en la unidad más peculiar de todo el Materno, donde cada gesto tiene como objetivo insuflar vida en bebés prematuros que pelean por salvar las secuelas de su inmadurez, la solidaridad remienda el descosido de los servicios públicos.

Tengo la suerte de conocer a muchas de estas profesionales, voluntariosas pero díscolas ante las injusticias. Algunas se han jubilado ya, otras continúan al pie del cañón. Imagino su gesto torcido por los recortes que están devorando la sanidad andaluza, su impotencia al ver caer una torre que siempre consideraron sólida, casi ejemplar. Querría darles las gracias, decirles que en los días más negros, cuando todo parece descorazonarse, me reconforta pensar que están preparando una de sus canastillas para el próximo bebé de alta.