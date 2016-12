Altintas -parece el apodo de un periodista- es el policía turco que ha matado al embajador ruso, que se llamaba Karlov. Hemos tenido la tremenda suerte de que había cámaras en la exposición que Karlov inauguraba en Ankara. Karlov, de 62 años (para siempre 62 años), pasa del discurso al suelo, con los brazos abiertos, mientras de pie, a su lado, Altintas, de 22 años, se pasea pistola en mano con su porte de Anacleto, agente secreto. La fotografía que llega al periódico es de una belleza plástica desoladora, parece la viñeta de un cómic. No se aprecia sangre bajo el cuerpo de Karlov. Tampoco se ve cómo la policía turca abate al policía turco Altintas. La otra foto ya la habíamos visto en verano, la del camión que arrolló a las familias que visitaban un mercadillo navideño en Berlín. Cantaba Enrique Morente, y Estrella, mejorando a Leonard Cohen, 'First we take Manhattan, then we take Berlin'. El Papa, que le ha escrito una carta al alcalde de Málaga agradeciéndole su apoyo a los refugiados, asegura que el infierno no existe, pero qué ha sido lo de Berlín entonces. El conductor del camión, afgano o sirio, dicen, a diferencia del de Niza, contaba con un copiloto polaco. Hace unos días detuvieron en Fuengirola, que tiene 77.000 habitantes, a un polaco que le dio un puñetazo a dos británicos y uno de ellos murió. El británico se ha quedado en los 42 años; el polaco tiene 34, dos más que un británico real, el príncipe Henry, quien ha manifestado que va a ser bueno a partir de ahora porque ser malo resulta aburrido.

También tiene 32 años el ruso Dmitrichenko, cuya salida de la cárcel ha coincidido con el asesinato del embajador de Rusia en Turquía. Dmitrichenko se ha portado muy bien en la cárcel -como el príncipe Henry a partir de ahora- y le han perdonado la mitad de los cinco años de condena. Era el bailarín estrella del Bolshói, donde había interpretado a Iván el Terrible, del cual se cuenta que mandó sacar los ojos al arquitecto que construyó la impresionante catedral de San Basilio, para que no pudiese construir nada tan bello. A Iván le gustaba el ocho: se casó ocho veces y tuvo ocho hijos, a uno de los cuales mató de un puñetazo, pero no fue en Fuengirola. Qué puñetazos da la gente. Seguro que después la mano les duele durante unos días. Dmitrichenko roció a su director con ácido, dejándolo ciego, como al arquitecto de la leyenda. 300 compañeros (el número de habitantes de Pujerra) apoyaron a Dmitrichenko. Judah Binstock no es ruso pero está ligado al ocho, ha muerto en Marbella a los 88 años. Marbella tiene 140.000 habitantes, y sólo Binstock poseía un millón de metros cuadrados de la segunda ciudad malagueña. Marbella ha perdido un vecino ilustre. Málaga, con 569.000 habitantes, ha perdido durante el último año 121 vecinos, pero los metros cuadrados que ocupasen permanecen. Como nosotros, aquí contando desgracias y números.