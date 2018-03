«Los padres tienen la esperanza de encontrar a Gabriel»

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado esta mañana en la sede de Subdelegación del Gobierno de Almería que la Guardia Civil trabaja en estos momentos en "dos escenarios" en torno a la desaparición del pequeño Gabriel, por un lado "la intensa búsqueda" del menor en Las Hortichuelas Bajas, en un dispositivo que peina cualquier rastro en un radio de 12 kilómetros, y por otro la investigación que coordinan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil especializados en la búsqueda de personas.

"Comprendo que tengan mucho interés en conocer algún apartado de la investigación, pero que tengo que tener responsabilidad y sólo confiar en el trabajo que lleva a cabo la Guardia Civil", ha señalado Zoido al ser preguntado por los detalles de la investigación tras ocho días desde la desaparición del niño de ocho años.

El titular del Interior, que ha querido agradecer la labor de los miles de voluntarios que se han trasladado a la zona en la última semana para participar en las labores de búsqueda de Gabriel, también se ha querido dirigir a los padres del pequeño. "Les puedo prometer que vamos a hacer todo lo posible para encontrar a su hijo, sin escatimar los medios para lograrlo", ha explicado, al tiempo que les ha vuelto a transmitir su "cariño y apoyo": "Ellos tienen la esperanza de encontrar a su hijo. Como ministro y como padre me he puesto en su pellejo. Les he brindado todo el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha explicado el ministro tras señalar que esta mañana ha mantenido un encuentro con Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor. "Patricia ha mirado al mar y recordaba que su niño quiere ser biólogo marino para echarse a la mar y disfrutar. Ojalá sea muy pronto", ha señalado Zoido.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado también por teléfono con los padres del niño para trasladarles su "cariño" y garantizarles que tiene a su "disposición todos los medios" para que "vuelva a casa".

Ángel Cruz y Patricia Ramírez han expresado en un comunicado su "agradecimiento" por su "apoyo" al líder del ejecutivo: "Queremos agradecer muchísimo la llamada que hemos recibido del presidente del Gobierno para manifestarnos su apoyo y cariño y reiterarnos que tenemos a nuestra disposición todos los medios para que nuestro pequeño vuelva con nosotros, que es donde tiene que estar".

Convencidos de que el menor "va a aparecer"

A este respecto, los padres de Gabriel se han mostrado convencidos de que su hijo "va a aparecer", toda vez que han agradecido a Zoido su apoyo tras la visita. "Todos por Gabriel, todos por nuestro 'pescaíto'", ha señalado en un vídeo remitido a los medios de comunicación Patricia Ramírez, la madre del niño que ha comparecido junto al padre del menor, Ángel Cruz, desde Níjar, donde ha agradecido "el cariño y la sinceridad" del ministro.

En este sentido, el padre del chico ha asegurado que el encuentro con Zoido les ha dado "fuerza" y "apoyo". "Nos ha dicho que tenemos que estar tranquilos porque aquí están los mejores trabajando y que de aquí no se va a mover nadie hasta que no aparezca Gabriel", ha añadido el progenitor.

Visiblemente emocionados, los padres de Gabriel ha agradecido la presencia del ministro en la zona porque "lo ha hecho con todo el amor" y han expresado su convencimiento de que el pequeño, del que únicamente se ha encontrado una camiseta blanca que portaba su ADN el pasado sábado, aparecerá.