Zoido sobre los presos de ETA: «Ni tendrán más favores ni menos que el resto» Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. / Juanjo Martín (Efe) El ministro del Interior asegura que lo que tiene que hacer la banda terrorista es «disolverse, entregar todas las armas, pedir perdón, arrepentirse y pagar la deuda que tiene con las víctimas» EFE Madrid Domingo, 2 julio 2017, 19:44

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegura que el Gobierno no modificará su política penitenciaria en relación a los presos de ETA, que, como ha recordado, "ni tienen más favores ni menos" que el resto de los reclusos ni los tendrán.

En una entrevista con Efe, Zoido insiste en la voluntad del Gobierno de continuar con una política que "no vulnera ningún derecho de ningún recluso".

Y en este sentido, subraya que cuando se quiere hacer ver que hay nacionalistas o independentistas en la cárcel, en referencia a los presos de ETA, Interior tiene que responder que es "radicalmente falso".

Por ser independentista no hay ningún interno en la cárcel, porque quien lo está "es por haber sido condenado por asesinato, por coacciones o por haber intimidado o amenazado".

Una vez en la cárcel, los presos de ETA condenados por esos delitos tienen "el mismo tratamiento que el resto de los presos: ni tienen más favores ni menos".

"Que sepa toda la sociedad y, por supuesto las víctimas del terrorismo, que el Gobierno no va a variar un ápice la política antiterrorista" y que hasta que ETA no se disuelva, "no hay tregua con ningún terrorista", subraya Zoido.

Porque lo que tiene que hacer la banda terrorista es "disolverse, entregar todas las armas -y no el paripé que hicieron-, pedir perdón, arrepentirse y pagar la deuda que tiene con las víctimas", dice Zoido.

Aunque reconoce que puede haber escisiones dentro del colectivo de presos de la banda, el titular de Interior reitera su firme determinación de mantener una política penitenciaria "rigurosa" y, sobre todo, de proteger a las víctimas.

Si ha habido una sociedad como la española que en la etapa que se conoció como los años de plomo por la intensa actividad de ETA fue capaz de unirse en defensa de la democracia y la libertad, "lo que no se puede hacer ahora -asevera Zoido- es olvidarse de las víctimas".

A su juicio, las víctimas son el "norte y el sur de todo lo que tiene que ser el eje de la política antiterrorista", y de ello, según Zoido, está convencido el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy.