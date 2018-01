Zoido defiende que los CIE no pueden desaparecer para evitar «problemas de orden público» El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparece en el Congreso. El ministro del Interior asegura que interno que falleció en la prisión de Archidona fue confinado en su celda tras protagonizar un motín AGENCIAS Madrid Miércoles, 24 enero 2018, 16:20

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que los CIE no pueden desaparecer porque es precisa una inmigración ordenada "para evitar problemas de orden público" en los lugares de llegada y ha pedido que no se hagan teorías conspirativas sobre la muerte de un migrante en Archidona.

Zoido ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a petición del PSOE y Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para justificar la decisión de ingresar a 577 migrantes en el centro penitenciario malagueño y la muerte de uno de ellos.

Ha insistido en que el ingreso en los CIE lo determina un juez o un tribunal, tal y como establece la ley de Extranjería, y ha recordado que se está trabajando en un plan de mejora de los centros de internamiento para lo que se ha creado una mesa de trabajo para establecer "la mejor fórmula posible".

El ministro del Interior ha asegurado que el ingreso en la prisión de Archidona de los migrantes fue una solución temporal y se tuvieron que adoptar medidas extraordinarias que permite la ley por las llegadas entre los días 17 al 20 de noviembre de 962 personas, principalmente a Cartagena y Almería.

"Estas llegadas se sumaban a las que llevábamos recibiendo desde primeros de año, en total más de 24.000 personas, lo que convertía la situación en excepcional", ha dicho.

Zoido ha detallado que se logró que regresaran a Argelia otras 50 pateras por la actuación de un operativo de Frontex.

"La situación era compleja", ha opinado Zoido, quien ha defendido que "hubiera supuesto un serio problema de orden público en los lugares donde se desembarcaron a esas personas y un efecto llamada de difícil control".

Respecto al fallecimiento del interno, ha señalado se debió a un suicidio por ahorcamiento "con la única participación del fallecido" y sin testigos, ya que no hay cámaras dentro de las celdas del centro.

"Siguen empeñados en defender teorías conspirativas utilizando cualquier argumento", ha lamentado el ministro, quien ha pedido que "no se busquen culpables donde no los hay".

Fue confinado en su celda

Además, ha señalado que Mohamed Bouderbala, el fallecido, fue confinado en su celda tras protagonizar un motín ese mismo día.

El documento policial que Zoido ha leído ante los diputados señala que Bouderbala fue trasladado a un módulo, junto con otros 11 internos, al ser considerado uno de los responsables de un motín. Sin embargo, no se precisa por qué no recibió atención de los responsables del centro, ni a la hora de la cena ni durante la noche, ya que según el auto judicial, el joven no salió de su celda desde las tres de la tarde, hasta que fue hallado muerto a la mañana siguiente.