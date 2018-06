Willy Toledo planta al juez por segunda vez Willy Toledo, durante una rueda de prensa. / Benjamin Cremel (Afp) «Las palabras no delinquen, delinquen las personas», ha señalado el actor antes de acudir a una manifestación AGENCIAS Madrid Jueves, 28 junio 2018, 13:43

El actor Willy Toledo ha vuelto a faltar a su cita ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid que lo investiga por ofensas a la religión, incomparecencia ante la cual el juez tiene pensado tomar una decisión el mes que viene . Toledo es investigado por este juzgado por unos comentarios en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla bajo el nombre de 'El Coño Insumiso'.

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la 'santidad y virginidad de la Virgen María'», escribió entonces en la red social, y la Asociación de Abogados Cristianos interpuso una denuncia invocando el artículo 525, que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos.

Esta es la segunda vez que falta a su cita con la Justicia en forma de protesta; la primera fue el 18 de mayo y el actor no compareció al entender que no cometió ningún delito y que no debe ser investigado por una crítica política y social. Ante esta nueva falta, el juez ha aplazado su decisión hasta mediados del mes de julio y esta podrá consistir en citar de nuevo al investigado en septiembre, imponer multas coercitivas u ordenar su detención, según ha explicado a los medios la abogada de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La letrada cuya denuncia inició esta investigación ha reiterado que la opción por la que ellos apuestan es la imposición de multas y en ningún caso buscan que detengan al actor, pues este «lo único que quiere es hacer una especie de 'show' y espectáculo mediático». «No queremos que nadie vaya a la cárcel, solo pedimos que se nos respete», ha añadido la abogada.

El actor ya anunció este miércoles que no acudiría a esta cita y que, en su lugar, asistiría a una manifestación convocada a la misma hora en Atocha bajo el nombre 'Santo Coño Insumiso', que persigue «la derogación de los artículos del Código Penal referentes a ofensas a los sentimientos religiosos». «Las palabras no delinquen, delinquen las personas», ha señalado el actor antes de la marcha.

Después de la primera cita el 18 de mayo, Toledo volvió a ser requerido cuatro días después, pero esta cita quedó suspendida por la huelga de jueces. Sin embargo, el investigado ya había anunciado que no iba a acudir y convocó a la misma hora una rueda de prensa en una parroquia de Vallecas, acompañado de varios compañeros de profesión, como Javier Bardem y Alberto San Juan. La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos ha expresado que, aunque le «encantaría» que Willy Toledo pidiera perdón por sus reiteradas faltas de respeto, estas disculpas resultarían «más que insuficientes», por lo que prefiere que responda «con su patrimonio», lo que seguramente «le iba a doler más».

También ha informado Castellanos que un día antes la asociación que ella preside presentó una demanda por daños al honor en los Juzgados de Valladolid y una denuncia por delito de odio ante la sección de la Fiscalía que investiga este tipo de faltas, por lo que ahora, según ha anunciado la abogada, entra también en juego el artículo 510 de Código Penal.