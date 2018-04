Willy Toledo no acude a declarar como investigado por insultar a Dios El actor argumenta que «no ha cometido ningún delito» para justificar su ausencia EFE MADRID Miércoles, 18 abril 2018, 16:45

El actor Willy Toledo no ha acudido hoy a declarar ante el juez que le había citado como investigado por un delito contra los sentimientos religiosos al haber insultado a Dios y a la Virgen, una incomparecencia por la que la asociación de abogados cristianos ha pedido que se le multe.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid había citado para hoy a Willy Toledo por unos comentarios en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla.

El letrado del actor, Endika Zulueta, ha explicado a Efe que Toledo y él entienden que «no ha cometido ningún delito» y solo vertió «críticas sociales y políticas» en unos mensajes en Facebook «que se explican por sí mismos». Por eso consideran que no tiene que comparecer ante el juez y estudiarán si presentar en el juzgado un escrito con estos argumentos.

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María», escribió el actor, que al conocer su citación como imputado ya advirtió de que no acudiría a declarar para no participar en una «farsa» y que tendrían que detenerle.

La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha explicado al salir del Juzgado que el actor no ha presentado «ningún motivo ni justificación legal» para su incomparecencia, por lo que «no ha acudido porque no ha querido».

Por eso la asociación pedirá una multa y, si el actor sigue sin comparecer, solicitará que se le impute obstrucción a la justicia, según Castellanos, que ha incidido en que Willy Toledo tiene que cumplir la ley «como todos».

Ha informado, además, de que el Juzgado aún no ha puesto fecha para una nueva citación. EFE