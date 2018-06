La víctima de 'La Manada' rompe su silencio con una carta: «Si os calláis, estáis dejando que ganen ellos» La misiva, remitida en exclusiva a Ana Rosa Quintana, llega en un contexto e indignación social por la sentencia SUR Miércoles, 27 junio 2018, 12:16

La víctima de 'La Manada' ha roto su silencio en una carta remitida a Ana Rosa Quintana. La presentadora ha comenzado este miércoles su programa anunciando una sonada exclusiva: «Acabo de recibir este escrito, una carta, manifiesto o comunicado que le acaban de dar a mi compañero, el periodista Carlos Garayoa. No he tenido tiempo de leerla entera, pero les puedo asegurar que me ha emocionado como ninguna otra carta que haya recibido», ha subrayado la comunicadora en la introducción de los contenidos de hoy de su espacio matinal, en Telecinco.

«Esta mujer, desde su silencio, ha convertido las calles de España en un clamor. Nunca ha hablado, nunca la hemos visto ni la hemos escuchado. Hoy vamos a saber si siente odio y cómo se encuentra. La vamos a conocer desde lo más profundo. Es una carta, de la víctima de la Manada. Así que hermana, gracias por tus palabras», comentaba emocionada Quintana.

La carta -cuyo contenido íntegro aún no ha trascendido- llega en un contexto de indignación social por la sentencia y el auto que deja en libertad condicional a los cincos miembros de 'La Manada'.

Este es el extracto de la carta que, de momento, ha hecho público Telecinco en su web: «Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. Mamá, papá, gracias no solo por el apoyo sino por sacar fuerzas de donde no la teníais y habérmelas dado a mí. Gracias por todo lo que me habéis enseñado y por todo lo que me enseñaréis, pero sobre todo por no abandonarme, ni abandonaros a vosotros por mucho que quisierais. Gracias a mis tías, a mis abuelos, a mis tíos y mis primos. Por hacerme ver que en esto se basa una familia. En estar siempre, pase lo que pase. Quiero también dar las gracias a mis personas, mis elegidas, las mejores elecciones que he hecho en esta vida. Por apoyarme, llorar conmigo, enfadaros porque no tenía sentido lo que sentía. Por reír, por hacerme ver que lo mejor y lo peor de la vida hay que compartirlo, por odiar y sobre todo por querer. Vosotros me levantáis»