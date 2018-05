Un muerto y 26 heridos en la explosión de material de pirotecnia en Tui 01:11 La gran onda expansiva ha causado importantes destrozos en casas de la zona y ha derribado parte de algún muro AGENCIAS Tui (Pontevedra) Miércoles, 23 mayo 2018, 21:16

Hay un muerto y 26 heridos (de los cuales siete son menores de edad y 19 son adultos) por la explosión de material de pirotecnia en una vivienda en la parroquia de Paramos, en Tui (Pontevedra), según han confirmado a Europa Press fuentes consultadas. «En este momento no podemos confirmar más que una víctima, no sabemos si hay más, (los equipos) no han entrado a fondo a hacer el desescombro», ha dicho el vicepresidente gallego Alfonso Rueda, quien ha explicado que no constan personas desaparecidas, que la vida de los heridos no corre peligro, aunque hay dos graves, y que entre 8 y 10 casas han quedado completamente destruidas.

Este miércoles se ha registrado una fuerte explosión de material de pirotecnia que ha producido cuantiosos daños a varios kilómetros a la redonda debido a la gran magnitud de la onda expansiva.

La fuerte explosión se ha producido en una vivienda particular, propiedad de un familiar del dueño de una pirotecnia, que fue precintada por orden judicial. Así lo ha explicado a Europa Press el exalcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, quien ha confirmado que él mismo firmó la orden de precinto de dicha pirotecnia, situada en Baldráns (a unos pocos kilómetros de la vivienda donde se produjo el suceso), en cumplimiento de una resolución judicial por un contencioso derivado de problemas urbanísticos.

«Todo parece indicar que el responsable de la empresa, una vez que ésta quedó precintada, trasladó a esa vivienda particular de un familiar o bien la actividad o, al menos, el material pirotécnico para ser almacenado», ha señalado.

La explosión, que se escuchó en todo el sur de la provincia de Pontevedra, se produjo sobre las 16.25 horas y la magnitud de la onda expansiva provocó daños materiales muy importantes tanto en la zona de Paramos (con numerosas viviendas afectadas) como en otras áreas más alejadas. De hecho, tras la deflagración se originó un incendio y la columna de humo fue visible incluso desde puntos altos de Vigo o Redondela.

La Xunta ha activado todos los protocolos y el nivel uno del Plan Territorial de Emergencias (Platerga) y han sido movilizados medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitarios (incluidos dos helicópteros) y de los equipos de emergencias.

En la zona se pueden observar los destrozos en las casas próximas y se ha abierto un perímetro de seguridad por riesgo de explosión. Además, hay riesgo de explosión, según fuentes de los cuerpos de seguridad, y hay riesgo de contaminación por azufre en la zona.

La Guardia Civil detuvo al dueño de una pirotecnia de Tui por la explosión de material de este tipo en una vivienda ubicada en la parroquia de Paramos, la cual no figuraba como almacén legal.