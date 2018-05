Valtonyc abandona España para evitar la cárcel El rapero Valtonyc. El rapero mallorquín tiene hasta el jueves para entrar en la cárcel tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas EFE Palma Miércoles, 23 mayo 2018, 20:13

El rapero Josep Miquel Arenas, conocido como 'Valtonyc', ha abandonado el territorio español para evitar su ingreso en prisión para cumplir la condena de tres años y medio impuesta por la Audiencia Nacional por los delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, según han confirmado fuentes de su entorno a TV3.

Además, 'Diario de Mallorca' había avanzado esta tarde que la Guardia Civil tenía sospechas de que el rapero había dejado la isla para irse a un país extranjero.

El plazo de diez días decretado por la Audiencia para el ingreso en prisión del rapero finalizaba este jueves. Precisamente, Valtonyc ha publicado un mensaje esta mañana en sus redes sociales en el que alertaba que no lo iba a «poner tan fácil» y que «desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista». «Aquí no se rinde nadie», aseguraba.

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) 23 de mayo de 2018

Si el rapero no ingresa en prisión de manera voluntaria, la autoridad judicial emitirá una orden de búsqueda y captura a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según fuentes consultadas por Europa Press, este sería el proceder de la judicatura en ese escenario.

La Policía Nacional remitió un oficio ordenando identificar a Valtonyc si intentaba abandonar Mallorca en avión. Usuarios anónimos promovieron en las redes una campaña para comprar billetes de avión a nombre de Josep Miquel Arenas para «trolear» a las fuerzas de seguridad. Esta orden fue dada ante la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo.

La defensa de Valtonyc intentó obtener la suspensión de la pena recurriendo al Tribunal Constitucional pero su petición no fue admitida a trámite. Su abogado, Juan Manuel Olarieta, avanzó que intentarán conseguir la suspensión de la pena mediante un escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, mientras Estrasburgo no se pronuncie, la sentencia deberá ejecutarse y por tanto el rapero tendrá que entrar en prisión.