¿120 urnas para la consulta del domingo o para las elecciones del Barça? La Guardia Civil descubre también en un almacén de Igualada casi tres millones de papeletas y seis millones de sobres M. SÁIZ-PARDO Viernes, 29 septiembre 2017, 00:50

madrid. Efectivos de la Guardia Civil descubrieron 120 urnas a primera hora de la tarde de ayer en una nave de la localidad barcelonesa de Igualada, además de entre 2,5 y 3 millones de papeletas para el referéndum del domingo y alrededor de 6 millones de sobres para introducir en las urnas de la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Los funcionarios se incautaron de las papeletas y de los sobres, pero no de las urnas. Se limitaron a levantar acta del hallazgo de los receptáculos y comunicarlo a la Fiscalía porque no tienen claro que estas urnas (que estaban en un altillo de difícil acceso) fueran a ser usadas en el referéndum. Según explicaron los responsables del almacén ubicado en el polígono industrial de Les Comes, los receptáculos pertenecen a una empresa denominada Events, que se dedica a la organización de eventos deportivos. Y esas urnas, algunas de las cuales tienen logotipos comerciales, son las usadas en las elecciones a las juntas directivas de equipos de fútbol, entre ellas las del F. C. Barcelona, cliente de esta mercantil. El alcalde de Igualada, Marc Castells (PDeCAT) que se personó en el registro, confirmó la versión del uso comercial de las urnas.

Al margen de la controversia sobre el fin de los receptáculos, el de ayer fue el sexto golpe de la Guardia Civil a los preparativos del referéndum, desde que el instituto armado empezara los operativos el pasado 15 de septiembre.

La mayor operación de la Guardia Civil hasta ahora tuvo lugar el 20 de septiembre cuando fueron detenidas 14 personas (entre ellas una decena de altos cargos de la Generalitat) acusadas de preparar el 1-O y fueron incautadas casi diez millones de papeletas en una nave Bigues i Riells (Barcelona). Un día antes, agentes del cuerpo se intervinieron en diferentes sedes de la empresa Unipost de 45.000 notificaciones para los presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales.

En otras tres operaciones desatadas a partir del viernes 15, el día que comenzó la campaña electoral de la consulta proscrita por el Constitucional, los agentes de la Guardia Civil se han incautados de más de 1,5 millones de carteles, folletos, pósters y dípticos relacionados con el referéndum. Tanto propaganda institucional de la Generalitat promoviendo la participación el 1-O como panfletos de colectivos independentistas y formaciones políticas como la CUP pidiendo el voto a favor de la independencia.

A tres días de la jornada prevista de votación, la Guardia Civil tiene cada vez más claro que será imposible evitar que el 1-O lleguen urnas a los colegios electorales o a sus inmediaciones. No solo porque, al margen de la 'presunta' incautación de ayer en Igualada, las fuerzas de seguridad no han logrado encontrar las supuestas 6.000 urnas que asegura la Generalitat que tiene preparadas, sino porque los servicios de Información del instituto armado están convencidos de que hay ya preparadas diversas partidas de urnas de cartón «o similares» en numerosos puntos de Cataluña, lo que haría infructuosa cualquier incautación de receptáculos por numerosa que ésta fuera. No obstante, la Guardia Civil espera antes del 1-O todavía poder asestar otros golpes más a la logística del referéndum.