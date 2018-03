Urkullu: «No sabemos si ETA hará autocrítica, pero nosotros sí» El lehendakari proclama en el homenaje a las víctimas del terrorismo organizado en Bilbao que su sufrimiento «fue injusto» LORENA GIL Domingo, 11 marzo 2018, 01:14

bilbao. «No sabemos si alguna vez ETA y el resto de organizaciones terroristas llegarán a hacer una lectura autocrítica sobre lo que hicieron. No sabemos si serán capaces de expresar algo que repare el daño que causaron a las víctimas y a la sociedad. No sabemos si lo harán, sabemos que deberían hacerlo. No sabemos si lo harán, pero la sociedad, las instituciones vascas y sus representantes sí podemos hacerlo». Con un discurso contundente, el lehendakari quiso ayer reconocer el injusto sufrimiento que el terrorismo causó en sus víctimas y lanzar un mensaje a quienes, a día de hoy, todavía siguen sin reconocerlo.

Íñigo Urkullu se refirió, aunque sin citarla, a la izquierda abertzale, gran ausente en el acto que el Gobierno vasco celebró en Bilbao con motivo del Día Europeo por las Víctimas del Terrorismo. EH Bildu anunció a mediados de semana su decisión de desmarcarse del homenaje por considerarlo «parcial y partidista», lo que le valió duros reproches no sólo del propio Ejecutivo autónomo, sino del lehendakari, quien la víspera llegó a tildar su actitud de «lamentable». Sí acudió en nombre de Eusko Alkartasuna Pello Urizar.

Es el tercer año que el Ejecutivo vasco se suma a la conmemoración. Alrededor de setenta damnificados, tanto de ETA como de los GAL y del Batallón Vasco Español participaron en el acto. El homenaje consistió en una concentración en forma de 'círculo solidario' en la capital vizcaína para representar la «unión entre la sociedad y las víctimas», un espacio de reparación que mire al pasado «de forma crítica».

En su discurso de clausura, el lehendakari recordó a todas las víctimas con una valoración expresa de la violencia de ETA por su «prolongación en el tiempo, su intencionalidad de imposición política y por el acompañamiento socio-político con que contó». «Decir que fue injusto significa también rechazar su enaltecimiento, legitimación o justificación», añadió en alusión a los homenajes a etarras.