Urkullu deplora la intervención del autogobierno catalán Iñigo Urkullu. :: efe El lehendakari califica la decisión del Ejecutivo de Rajoy como una medida excepcional y desproporcionada «que no tiene justificación» A. VOZMEDIANO Domingo, 22 octubre 2017, 01:08

san sebastián. La reacción del PNV ante la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña no se hizo esperar. Por un lado, miembros del partido desde sus redes sociales y la formación 'jeltzale' desde la suya oficial, criticaron duramente que se intervengan las instituciones catalanas. Por otra, el lehendakari Iñigo Urkullu deploró la actitud del ejecutivo de Mariano Rajoy.

«El Gobierno español ha puesto en marcha una aplicación del artículo 155 de la Constitución en su versión más extrema y de inciertas consecuencias. Es una medida excepcional y desproporcionada que, por mucho que lo quieran justificar con todo tipo de campaña y acompañamiento, no tiene la justificación de un propósito de convivencia social y política», aseguró el lehendakari.

Urkullu lamentó que la aplicación del artículo 115 de la Constitución y lo que ello implica, no va a resolver el problema generado. «Todo lo contrario, dinamita los puentes, genera más tensión y fractura. No sólo no favorece una solución sino que complica su búsqueda», subrayó.

Lo que sí tiene claro el lehendakari es que el gobierno que comparte con el PSE no corre riesgos a pesar que que los socialistas que lidera Pedro Sánchez hayan apoyado la aplicación del 115.

Con reticencias, eso sí, en el seno del PSC y con las palabras de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, que ayer mismo abogaba por un acuerdo político «que haga innecesaria la aplicación del controvertido artículo». En cualquier caso, el actual Gobierno vasco está blindado y a salvo de los vaivenes de la cuestión catalana.

El lehendakari Urkullu no se limitó ayer a criticar la decisión de Rajoy. Hizo un llamamiento al Gobierno de la Generalitat «a actuar con inteligencia y audacia para no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro. Apelo a la desescalada planteada por el propio President en su intervención ante el Pleno del Parlament el pasado 10 de octubre.

En esa determinación por buscar un futuro constructivo y de mayor alcance legítimo y social para el pueblo de Catalunya contará con todo nuestro apoyo».

Urkullu sería partidario de un proceso electoral que no estaría condicionado necesariamente a una declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont, con quien habló en las últimas horas.

Sí se conoce que Mariano Rajoy no llamó al lehendakari para comunicarle su decisión, pero que ambos mandatarios mantuvieron contactos a lo largo del día.