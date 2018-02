Torrent hará el «ridículo» si lleva el caso Puigdemont a Estrasburgo, según JxCat Roger Torrent. / Efe Los neoconvergentes no rebajan la tensión con Esquerra CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 14 febrero 2018, 10:56

El enfrentamiento abierto entre Jxcat y Esquerra se ha mantenido hoy después del cruce de acusaciones que se hicieron ayer tras la decisión de Roger Torrent de paralizar la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat y el anuncio de que llevará el veto del TC a la investidura de Puigdemont al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

JxCat acusó ayer a Torrent de actuar de manera unilateral y perjudicando la línea de defensa del expresidente y esta mañana los neoconvergentes han insistido en los ataques al presidente de la Cámara catalana. "No queremos hacer el ridículo y presentar propuestas que no estén bien trabajadas”, ha asegurado Josep Costa, vicepresidente primero del Parlamento autonómico y diputado de Junts per Catalunya.

Esquerra negó que Torrent actuara de manera unilateral y señaló que lo había consultado con Costa. El dirigente nacionalista lo ha negado esta mañana. “No hablamos en ningún momento de eso, ni de que se pidieran medidas cautelares”, a pesar de que Torrent y Costa tuvieron una reunión previa al encuentro de la Mesa del Parlamento, segun ha explicado en una entrevista de TV3. Costa ha aclarado que el recurso aún no se ha presentado y que de momento solo se ha producido el anuncio. "Tenemos que ser rigurosos y discretos a la hora de hacer las estrategias, y no dar golpes de efecto mediático”, ha criticado.