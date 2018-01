Roger Torrent propone a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat 01:38 Roger Torrent, presidente del Parlament. / AFP El presidente de la Cámara tiene previsto verse con el expresidente catalán y emplaza a Rajoy a una reunión CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 22 enero 2018, 15:16

El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, ha propuesto esta mañana a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. Torrent, tras la ronda de contactos con los partidos llevada a cabo la semana pasada, ha afirmado esta mañana que el exjefe del Ejecutivo es quien más apoyos puede recabar en la votación de investidura, para la que aún no ha dado una fecha oficial, pero que podría celebrarse entre el 29 y el 31 de enero. Torrent ha expresado que es “consciente de la situación personal y jurídica de Carles Puigdemont”, pero al mismo tiempo ha asegurado que el exalcalde de Girona tiene la “absoluta legitimidad” para ser el próximo presidente de la Generalitat.

Torrent ha asegurado que hará todo lo que esté en sus manos para todos los diputados puedan expresarse en la investidura, por lo que ha abierto la puerta a permitir el voto delegado de los cinco diputados que están huidos en Bruselas. Esta decisión, en principio, podría adoptarla mañana la reunión de la mesa del Parlamento.

Desde la premisa de que la “política tiene que estar en el centro de todo”, Torrent ha emplazado a Mariano Rajoy a mantener una reunión para abordar la situación a su juicio “anómala” de la política catalana en la que hay políticos con los derechos “vulnerados”, según ha afirmado en relación a los tres diputados presos y los cinco que están en Bélgica. “Hay qu explorar todas las vías posibles”, ha asegurado. Y se ha comprometido a iniciar los trámites para ir a a visitar a los tres diputados encarcelados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez) y para reunirse “lo antes posible” con Carles Puigdemont y los otros cuatro diputados que permanecen en Bruselas. “Tengo que defender los derechos de todos los diputados”, ha argumentado en una comparecencia institucional, sin preguntas, desde la Cámara catalana.

El Gobierno recurrirá la decisión que viole la Ley

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido a Torrent de que el Gobierno actuará "en consecuencia" y recurrirá cualquier decisión que viole la ley. "Solo cabe una investidura de un candidato que esté presente", ha asegurado el ministro de Educación y portavoz del Gobierno a los periodistas en Palencia, tras conocerse la propuesta de Puigdemont para la investidura como presidente de la Generalitat.

Méndez de Vigo ha sostenido que el Parlament de Cataluña y su presidente pueden hacer la propuesta que quieran, pero siempre que se respete el reglamento y la Ley. "Eso parece claro y por tanto esperamos que el presidente del Parlamento siga también las indicaciones de los letrados y lo que establece el reglamento", ha insistido Méndez de Vigo.

En caso contrario, ha asegurado que el Gobierno recurrirá cualquier decisión que suponga una violación del reglamento, y ha confiado en que "todo se desarrolle dentro del más estricto respeto a la Ley y el reglamento".

Ha recordado que ya hay antecedentes suficientes, en referencia a las jornadas de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, como para saber que determinadas prácticas no conducen a ningún sitio y que no se deben volver a producir. "La manera de ser libres es respetar todos las reglas del juego, que no pueden quebrarse o cambiarse a voluntad de unos y otros, según sus propios intereses", ha subrayado.

Preguntado por la actuación del Gobierno y si mantendrá el artículo 155 en caso de que los planes de investir a Puigdemont se mantengan, ha señalado que el Gobierno no va a hacer "especulaciones sobre el futuro", pero sí ha insistido en que "hay que aplicar la ley y hay que estar en la ley". "Parece obvio, pero algunos en ocasiones parecen no entenderlo", ha reflexionado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno actuará y obligará a actuar dentro de la Ley, recordando a su vez que el artículo 155 es una obligación que está absolutamente en vigor.

Finalmente ha reiterado su llamamiento a que "se observe la ley" y a que el Parlamento de Cataluña no caiga en prácticas anteriores de forma que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat se desarrolle con arreglo a la Ley. "Si no es así el Gobierno actuará en consecuencia", ha zanjado.