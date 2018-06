Torra rectifica y asistirá hoy con el Rey y Sánchez a la inauguración de los Juegos Mediterráneos 02:00 El presidente de la Generalitat anuncia que será el último acto organizado por el monarca al que acudirá CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 22 junio 2018, 16:35

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rectificado su posición inicial y finalmente estará esta tarde en el palco del estadio de Tarragona, junto al Rey el presidente del Gobierno, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos. El Palau de la Generalitat ha vuelto a vivir una mañana frenética, como la del pasado 26 de octubre cuando se anunció que habría elecciones y al final no las hubo. A media mañana, desde el entorno del presidente catalán han filtrado a medios catalanes que Torra daría plantón al Rey. Finalmente ha dado marcha atrás.

En un discurso institucional, Torra ha anunciado su presencia, pero al mismo tiempo ha comunicado que será el último acto organizado por el Rey al que acudirá, tanto él como cualquier otro miembro del Gobierno catalán. «Estaremos porque es nuestra casa», ha afirmado. «Estaremos por Tarragona», ha señalado. «La pagamos nosotros», ha añadido sobre la organización del evento deportivo. Además, ha señalado que entregará al jefe del Estado los informes del Síndic de Greuges sobre el 1-O y que renuncia a su cargo como vicepresidente de la Fundación Princesa de Girona.

Torra ha asegurado que no podía actuar como si nada hubiera pasado y que no le interesa hacerse una foto porque sí. Ha vuelto a cargar contra el Monarca, al que ha acusado de amparar la «represión» y dar cobertura a la violencia contra los catalanes. «Debe pedir perdón», ha expresado. El presidente de la Generalitat, que ayer consultó la decisión con Carles Puigdemont y que el miércoles envió una carta al Rey para pedirle una breve reunion para hoy, extremo que la Moncloa no autorizó, ha reiterado su oferta de diálogo y negociación para hacer efectivo el mandato democrático. «Pedimos dignidad y que nuestos símbolos nacionales sean respetados, que se respete la voluntad del pueblo», ha dicho. «No somos súbditos, somos ciudadanos», ha rematado.