Torra exige a Rajoy que desbloquee su Gobierno y le ofrece «diálogo sincero»

barcelona. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, emplazó ayer a Mariano Rajoy a «restablecer la normalidad institucional» en Cataluña. En la segunda carta enviada a la Moncloa desde su toma de posesión, Torra exigió al presidente que desbloquee la formación de Gobierno en Cataluña y publique el decreto de nombramiento de los consejeros, medida que levantaría el artículo 155 de la Constitución. Torra, que esta semana ha evitado la colisión y aplazó el acto de promesa del cargo de sus consejeros, vuelve a mover ficha, esta vez impulsado por un informe del Consejo Jurídico Asesor de la Generalitat, una especie de Consejo de Estado a la catalana, que concluye que el Gobierno central está obligado a publicar el decreto de nombramiento de consejeros porque de no hacerlo estaría incurriendo en un «incumplimiento» de la ley. El dictamen avala además que los consejeros encarcelados y huidos al extranjero puedan tomar posesión de sus cargos.

Desde el Gobierno de Rajoy, en cambio, llevan días advirtiendo de que no publicarán el decreto hasta que Torra renuncie a tener en su equipo a consejeros en prisión o fuera de España. El dirigente secesionista, sin embargo, no tiene intención de dar marcha atrás. Por ello, reclama a Rajoy que «proceda inmediatamente y sin más dilaciones a la autorización de la publicación del decreto». Recuerda el informe del Consejo Asesor, que los consejeros presos o fugados no tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos y no tienen por qué tomar posesión de forma simultánea con el resto de consejeros ni en un lugar en concreto. JxCat ya avisó días atrás que la toma de posesión de Jordi Turull y Josep Rull podría hacerse en la cárcel de Estremera, en la medida en que el único requisito que necesitan es que Torra esté presente.

Torra reiteró ayer la oferta «sincera» de diálogo que debería «traducirse», según el líder nacionalista, en una primera reunión «próximamente». La carta añade presión a Rajoy en sus horas más complicadas como presidente porque la moción de censura reduce su margen de maniobra respecto a Cataluña por el férreo marcaje al que le somete Ciudadanos. Esquerra ha apuntado estos días una posible vía de solución al entuerto que pasaría por que la Moncloa permita el nombramiento de los consejeros, con la publicación del decreto, y luego, si así lo estima, impugne los que estime oportuno. Pero de esta forma, se podría desencallar la situación.