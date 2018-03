Y la tele se fue a morado Ana Rosa Quintana. :: efe La huelga feminista dejó programas cancelados, reposiciones en la parrilla y las 'reinas de la mañana' protestando en las calles MIGUEL ÁNGEL ALFONSO MADRID. Viernes, 9 marzo 2018, 00:36

«Sin nosotras el mundo no funciona». Uno de los lemas más coreados en la huelga feminista que ayer se dejó notar en las calles de todo el país se hizo realidad en televisión. Presentadoras, regidoras, productoras, operadoras de cámara. Una gran mayoría de trabajadoras de la pequeña pantalla apoyó los parones convocados y no acudió a sus puestos o directamente logró parar la emisión de varios programas de la parrilla. Como sucedió en TVE, que estuvo emitiendo refritos hasta la hora del 'Telediario' de las 15:00 horas. Fue una jornada en la que los hombres se hicieron cargo de los programas informativos, cuyas menguadas plantillas tuvieron dificultades por salir adelante. Como reconocía Hilario Pino, que sustituyó a Helena Resano en 'La Sexta Noticias 1': «Hoy (por ayer) La Sexta no está completa, faltan ellas. Está siendo un día muy difícil para sacar la programación oficial de un día histórico». Mientras, la imagen enfocaba una redacción completamente vacía.

Que el día iba a ser histórico para el medio se puso de relieve desde bien temprano con la ausencia de todas las presentadoras de los informativos matinales de las cadenas generalistas: Ana Ibáñez en TVE, Lorena García y María José Sáez en Antena 3 y Alba Lago en Telecinco. Informativos que tuvieron que ser conducidos y montados por sus compañeros masculinos.

Aunque el golpe en la mesa lo darían minutos después las 'reinas de la mañana' en bloque: Ana Rosa Quintana (Telecinco), Susanna Griso (Antena 3) y María Casado (TVE). A ninguna de ellas se la pudo ver ayer en televisión, aunque por diferentes motivos. Quintana, que la semana pasada titubeó en su apoyo a la huelga, ya había avisado el día anterior que se iba a marchar de su programa en torno a las 12:00 horas, para estar con sus compañeras de gremio durante la lectura del manifiesto 'Nosotras paramos', firmado por más de 7.000 periodistas. Sin embargo, en torno a las 8:00 horas, decidió no salir a antena después de consultarlo con el resto de la plantilla. «La decisión ha sido mía y la cadena me ha apoyado. Si las mujeres paramos, que se note», escribía en Twitter. El canal de Mediaset afrontó la situación emitiendo una gala repetida de 'La Voz Kids'.

Rodajes de series como 'El Secreto de Puente Viejo', 'Vis a Vis' o 'Paquita Salas' también se vieron afectados

El programa de Susanna Griso, en cambio, sí salió adelante, pero sin ella. El periodista Albert Castillón la sustituyó en 'Espejo Público' al frente de una mesa de debate en la que la única presencia femenina era Pilar Cernuda. Tanto ella como Quintana se dejaron ver en las calles durante las protestas. El caso de María Casado es distinto. La presentadora de 'La Mañana' sí se presentó en su puesto, sin embargo, las mujeres que formaban parte de su equipo decidieron unirse a los paros provocando que fuese completamente imposible la emisión. En su lugar la cadena pública apostó por programar reposiciones del programa 'Españoles en el mundo'.

Servicios mínimos

Ni siquiera Anne Igartiburu, que tiene fama de germánica en lo de no tomarse vacaciones, se puso a los mandos de 'Corazón', el programa de crónica social de TVE, cuya parrilla no retomó cierta normalidad hasta las 15:00 horas, cuando Pilar García Muñíz apareció para presentar el 'Telediario 1'. Ella tenía pensado hacer huelga, pero la cadena la incluyó en el cupo de servicios mínimos que establece la cadena pública en estos casos. «Pues sí, estoy de servicios mínimos. Pero esta tarde estaré en la manifestación. Hoy puede ser un gran día. Por la igualdad real», comentaba ayer en las redes sociales. En la misma situación se vio su compañera Mara Torres, conductora de 'La2 Noticias', que apostó por diseñar una escaleta con noticias sobre las reivindicaciones feministas.

Mientras tanto en Cuatro, Roberto Arce tenía que suplir la baja de Carme Chaparro; Helena Resano dejaba su silla a Hilario Pino en 'La Sexta Noticias'; Lo mismo sucedía con Sandra Golpe en 'Informativos Antena 3' y el relevo lo tomaba Javier Gallego por un día. La nota discordante la puso Isabel Jiménez en 'Informativos Telecinco', que sí aparecía en pantalla, pero vestida de negro.

Por la tarde, 'Zapeando' (La Sexta) emitía sin sus colaboradoras Cristina Pedroche ni Anna Simón y, a continuación, 'Más Vale Tarde' tenía a Iñaki López como presentador, en vez de a Mamen Mendizábal, que estaba en la manifestación convocada en Madrid entre Atocha y Plaza de España. Ya por la noche, Ana Blanco presentó el 'Telediario 2' de TVE, mientras que Cristina Saavedra no lo hizo en el informativo de La Sexta.

Pero no toda la televisión se hace en directo. Los rodajes de las series también se vieron afectados, como la diaria de Antena 3 'El Secreto de Puente Viejo', cuyas trabajadoras pararon en mitad del rodaje. Escenas similares se vivían en 'Vis a Vis' (Fox) o 'Paquita Salas' (Netflix). La jornada había sido histórica.