El colegio Valdeluz de Madrid pedirá su absolución en el caso de abusos a menores El exdirector y el exjefe de Estudios de Valdeluz. / José Ramón Ladra El centro escolar figura en la causa contra Andrés D. por cometer catorce delitos sexuales a quince alumnas como responsable civil subsidiario y no como penal EUROPA PRESS Madrid Martes, 4 julio 2017, 13:11

El colegio Valdeluz, situado en el madrileño barrio del Pilar, solicitará a través de su defensa su libre absolución en el juicio que se celebrará a finales de año contra Andrés D., a quien se acusa de la presunta comisión de catorce delitos de abuso sexual a quince alumnas en la Academia de música Siglo XXI.

El centro escolar figura en la causa como responsable civil subsidiario y no como penal. Antes de que concluyera el proceso, el juez instructor reclamó al centro un poliza ante posibles indemnizaciones en el caso de que sea condenado.

El abogado del colegio, Jesús Mandri, ha señalado a Europa Press que en su escrito de defensa reclamará la libre absolución de la entidad, ya que a su juicio "no tiene ninguna responsabilidad ni siquiera civil". "Los hechos objeto del procedimiento se produjeron en la academia -anexa al centro- y no en el colegio, del que no hay ningún acusado penalmente", ha subrayado.

Por otro lado, las partes personadas han reconstruido ya el tomo de la instrucción que se había extraviado durante uno de los traslados de la causa penal. En la causa, el único procesado negó en las dos comparecencias que tuvo los cargos que se le imputan. Su propia hija denunció ante los medios el tratamiento que se estaba dando a su padre.