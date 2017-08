Sortu se vuelca en el adiós al preso terrorista muerto El líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, interviene en el homenaje al etarra. :: MIGUEL TOÑA / efe Los abertzales acusan al PNV de «diseñar y sostener» la política de dispersión en la despedida de Del Hoyo OCTAVIO IGEA Jueves, 3 agosto 2017, 00:10

bilbao. La izquierda abertzale se volcó ayer en la despedida a Kepa del Hoyo, el preso de ETA que falleció el lunes en la cárcel de Badajoz por un fallo cardíaco mientras practicaba deporte, y aprovechó el homenaje organizado en el crematorio de la localidad vizcaína de Galcano, municipio en el que Del Hoyo llegó a ser concejal entre 1999 y 2003, para cargar con dureza contra el PNV. Durante una intervención que puso el colofón al acto, el portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, acusó a los nacionalistas de «diseñar y sostener» la política de dispersión, a la que los independentistas achacan el fallecimiento del recluso.

Los restos de Kepa del Hoyo llegaron la noche del martes al País Vasco. En primera instancia, al tanatorio del barrio bilbaíno de Bolueta, donde familiares, amigos y simpatizantes de la izquierda abertzale hicieron un largo pasillo a la comitiva fúnebre. A primera hora de ayer el cuerpo fue trasladado al cementerio, donde se reunieron decenas de personas. Entre ellos, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, los parlamentarios de la coalición Julen Arzuaga y Jone Gorizelaia, así como los principales dirigentes de Sortu: Arkaitz Rodríguez, Rufi Etxeberria, Miren Zabaleta y Antton López Ruiz 'Kubati'. Entre los asistentes también estaba la abogada abertzale Arantza Zulueta, que se encuentra en libertad provisional pendiente de ser juzgada por el frente de cárceles de ETA. Durante los actos de despedida en el tanatorio la fachada se cubrió con una gran pancarta con la imagen de Del Hoyo, la leyenda 'agur eta ohore' (adiós y honor) y la frase 'política carcelaria asesina' en euskera.

«Antinatural»

La guinda fue el breve discurso de Arkaitz Rodríguez, que no dudó en responder a las críticas vertidas por el lehendakari el pasado martes, quien responsabilizó a la izquierda abertzale de que los presos de ETA no se hayan acogido a los beneficios penitenciarios. «En los últimos 25 años la izquierda abertzale ha estado luchando por los derechos de este pueblo y estamos muy orgullosos de ello», aseguró Rodríguez antes de cargar contra el PNV por «diseñar de la mano del PSOE» el plan de alejamiento de los presos de ETA a finales de los 80 y apoyar al Gobierno de Rajoy «contribuyendo al mantenimiento de esta política criminal». El líder de Sortu aseguró que la muerte de Kepa Del Hoyo «no tiene nada de natural porque no hay nada más antinatural que la política de dispersión», y atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a «la dispersión y el PP», partido al que calificó de «franquista y antidemocrático».