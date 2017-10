Los 27 senadores que pilotarán la comisión del artículo 155 La comisión del 155 se reunirá el jueves en una sala del Senado para debatir las propuesta del Gobierno y oír las alegaciones que pueda presentar el presidente de la Generalitat. :: Javier Lizón / EFE El PP coloca a pesos pesados de la política autonómica en el órgano del Senado que decidirá sobre su aplicación El grupo de trabajo contará con dos ausencias notables: la de Montilla, único miembro del PSC, y la de Ciudadanos MARÍA EUGENIA ALONSO Martes, 24 octubre 2017, 00:32

MADRID. La comisión del Senado que tramitará las medidas del artículo 155 de la Constitución aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy cerró ayer la lista con los nombres elegidos por los partidos. En total, 27 miembros que han sido designados por el PP (15), PSOE (6), Unidos Podemos (2), ERC (1), PNV (1), PDeCAT (1) y UPN (1), entre los que se encuentran diversos expresidentes y exconsejeros autonómicos y en la que sólo hay cuatro catalanes: Xavier García Albiol (PP), Òscar Guardingo (Podemos), Miquel Àngel Estradé (ERC) y Josep Lluís Clèries (PDeCAT).

El grupo de trabajo, que quedará constituido hoy, contará con las ausencias del socialista José Montilla, único senador del PSC en la Cámara alta, y de Ciudadanos, uno de los apoyos del Ejecutivo en la activación del precepto constitucional. La formación de Albert Rivera -con tres senadores- se encuadra en el Grupo Mixto, que acordó sortear su única plaza en la la comisión, que recayó en UPN.

Lunes 23 Elección de senadores Los partidos tenían hasta las 11:00 horas de ayer para designar a sus representantes en la comisión del Senado que estudiará las medidas del 155. Martes 24 Constitución de la comisión Un mero trámite, a las 13:00 horas. Jueves 26 Debate y alegaciones Los miembros de la comisión elaborarán un dictamen a partir del acuerdo del Consejo de Ministros del sábado y lo someterán a votación de la comisión. Puigdemont puede presentar alegaciones de manera presencial o por escrito. Viernes 27 Votación final El pleno de la Cámara alta se reúne a las 10 horas para aprobar las medidas definitivas. Se publicarán en la edición digital del BOE esa tarde y un Consejo de Ministros las hará efectivas.

Entre los quince nombres de la lista figuran los pesos pesados de la formación conservadora, hombres de máxima confianza de Mariano Rajoy para asegurarse la aprobación de esta medida extraordinaria para frenar el órdago soberanista en Cataluña. A la cabeza, el presidente de la Cámara alta, Pío García Escudero, que estará al mando del órgano parlamentario. Para ello, previamente, se le ha nombrado miembro de la comisión constitucional, una de las dos -la otra es la CC AA- a las que es obligatorio pertenecer para integrar la comisión. Junto a él, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol; o dirigentes históricos de la formación como los expresidentes de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra; de La Rioja, Pedro Sanz; de Castilla y León, Juan José Lucas, o de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

Entre los designados se encuentra también el presidente de la ciudada autónoma de Melilla desde hace 17 años, Juan José Imbroda. El mandatario autonómico es responsable actual de la Comisión General de Comunidades Autónomas que se integra en el órgano que estudiará la propuesta del Ejecutivo central para intervenir en Cataluña.

La lista la completan el portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, que actuará de portavoz en la comisión; el vicesecretario de Asuntos Territoriales del PP, Javier Arenas; la secretaria general de los populares en Andalucía, Loles López, y los senadores Tomás Burgos, Joaquín Ramírez, Clara San Damián y Rosa Vindel o Jesús Labrador, exconsejero de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal.

. La delegación estará formada por los cuatro miembros de la dirección socialista en el Senado: el portavoz, Ander Gil; la secretaria general, Luisa Carcedo, que compagina su escaño por Asturias con su puesto en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, y los portavoces adjuntos Francisco Menacho y Begoña Nasarre. A ellos se unirá el portavoz de la Comisión de Exteriores en la Cámara alta, Óscar López, senador por Castilla y León y anterior portavoz en la primera etapa de Sánchez al frente del PSOE, así como el senador por Vizcaya y portavoz de Justicia, Tonxtu Rodriguez.

Quien no estará será el expresidente de la Generalitat, Josep Montilla, el único dirigente del PSC en el Senado, pese a que su nombre estaba incluido en todas las quinielas. Desde que el presidente del Gobierno anunciara la puesta en marcha del precepto constitucional, muchos ojos se posaron en él. Especialmente, después de que varias voces del PSC mostrasen su descontento y algunas dimitiesen de sus cargos. Como Núria Parlon, que anunció el mismo sábado su salida de la Ejecutiva socialista y reclamó, junto a otros tres alcades catalanes, que su partido se oponga «frontalmente» y no valide este viernes el acuerdo del Gobierno en la Cámara alta.

Montilla respondió el domingo por la noche asegurando en su perfil de Twitter que «hace tiempo» que sabe lo que tiene que hacer con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, no dio ayer mayor importancia a su ausencia e insistió en que no había «ninguna razón especial» para que el dirigente catalán no estuviese incluido entre los representantes socialistas.

. La formación de Pablo Iglesias ha optado por un miembro de En Comú Podem, Óscar Guardingo, y una experta constitucionalista, Miren Gorrotxategi, para ocupar los dos puestos que tiene en el órgano parlamentario. En la lista se quedó fuera el actual portavoz del grupo en el Senado, Ramón Espinar, que no formaba parte de las dos comisiones a las que es obligatorio pertenecer para integrar este nuevo organismo crucial para el 155.

. Los nacionalistas vascos han elegido al exalcalde de Tolosa (Guipúzcoa) y exdiputado en la Cámara vasca, Jokin Bildarratz, su hombre en la comisión. Bildarratz defenderá las posiciones del Gobierno catalán.

. Será Miquel Àngel Estrade, exdiputado en el Parlament y reconocido independentista , quien denunciar en los trabajos de la comisión la intervención, a su juicio, intolerable del autogobierno y la autonomía catalana.

. El partido de Carles Puigdemont ha elegido a Josep Lluís Clerie, un histórico militante de la antigua Convèrgencia, para ser su voz en la comisión encargada de estudiar la propuesta del Gobierno. El senador catalán fue exconsejero de bienestar social en el primer gobierno de Artur Mas.

. La plaza la ocupará Francisco Javier Yanguas. Como representante de UPN, formación vinculada al PP, defenderá las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy.