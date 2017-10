Seat avisa de que se marchará de Cataluña si hay «inseguridad jurídica» Luca de Meo. :: efe El presidente de la automovilística recuerda que la compañía tiene 14.500 empleados, la mayoría en Barcelona D. VALERA Miércoles, 25 octubre 2017, 01:03

madrid. La incertidumbre que vive Cataluña por la deriva independentista amenaza a Seat, uno de los últimos emblemas empresariales que mantienen su sede en la comunidad autónoma después de unas semanas de auténtico éxodo de compañías. De hecho, desde el 1 de octubre han trasladado su sede a otras regiones españolas 1.394 sociedades, algunas tan relevantes como Sabadell, CaixaBank, Gas Natural o Codorníu, entre otras. Sin embargo, la firma automovilística ha sido una de las pocas compañías referentes que se han mantenido en Cataluña. Algo que podría cambiar si detecta riesgo para la seguridad jurídica. Así lo ha hecho saber el presidente de Seat, Luca de Meo, a sus miles de trabajadores en una carta.

El máximo responsable de la automovilística integrada en el grupo Volkswagen, mandó un «mensaje de serenidad» a sus empleados, pero al mismo tiempo, dejó la puerta abierta a un cambio de sede social si la empresa entiende que la seguridad jurídica «ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados», explicó en la misiva. Además, para que no quepan dudas sobre las condiciones para mantener su domicilio social sin cambios, el presidente de Seat aclaró que «la estabilidad política» y la «permanencia en la Unión Europea» (algo que no ocurriría si Cataluña se independizase) son elementos «imprescindibles» para asegurar la sostenibilidad económica y laboral de la compañía y sus filiales. En este sentido, destacó que también es necesario «mantener la confianza de nuestros clientes y accionistas».

Pero De Meo también recordó en su escrito el importante papel de la compañía en Cataluña y, por ende, en España. En concreto, señaló que Seat es el principal fabricante español de automóviles y que tiene todos sus centros productivos en Cataluña. La compañía emplea a 14.500 personas, la mayor parte en la provincia de Barcelona, donde se ubica la fábrica de Martorell. En la carta tambien justificó que «hasta el momento» no han tomado ninguna decisión sobre su sede porque han podido realizar su actividad «con normalidad».

Aportación al PIB

Además, el máximo responsable de la compañía remarcó que Seat aporta cerca de un 1% al PIB español y que es el mayor inversor industrial, con un desembolso de cerca de 3.000 millones de euros en los últimos cinco años. Asimismo, también juega un papel clave en el sector exterior, al ser la tercera compañía del país que más exporta, lo que contribuye a la balanza comercial.

Otra de los baluartes empresariales catalanes, Freixenet, decidirá la próxima semana si traslada su sede fuera de Cataluña. El consejo de administración de la compañía se reunirá para valorar la propuesta de su presidente, José Luis Bonet, de abandonar la región. Una medida que Bonet consideró que «hay que hacer» para proteger a los empleados y accionistas. De hecho, explicó ayer que si hubiera independencia, algo «poco probable», Freixenet será multinacional española con presencia en Cataluña.